Australia khởi động chiến dịch tranh cử ghế Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Phát biểu tại New York bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nếu được bầu, Australia sẽ có cơ hội tham gia định hình cách cộng đồng quốc tế ứng phó với những vấn đề có tác động đến nước này cũng như thế giới. Ông Albanese nhấn mạnh Canberra có quan hệ rộng với các quốc gia ở khu vực Thái Bình Dương và Đông Nam Á, đồng thời duy trì quan hệ với các đối tác tại châu Âu, châu Phi và Trung Đông.

Theo Thủ tướng Albanese, những thách thức như xung đột vũ trang, an ninh mạng, biến đổi khí hậu và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục có tác động lớn trong những năm tới. Chính phủ Australia cho rằng việc tham gia Hội đồng Bảo an sẽ tạo điều kiện để nước này đóng góp vào các nỗ lực đa phương nhằm giải quyết những vấn đề trên.

Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cho biết chiến dịch tranh cử của nước này tập trung vào việc thúc đẩy luật pháp quốc tế, chủ quyền quốc gia, ngăn ngừa xung đột và bảo vệ dân thường. Canberra cũng cam kết tăng cường tiếng nói của các quốc gia nhỏ và vừa, đồng thời ủng hộ các biện pháp cải cách nhằm nâng cao hiệu quả và tính đại diện của Liên hợp quốc.

Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, trong đó có 5 thành viên thường trực và 10 thành viên không thường trực. Theo quy định của Liên hợp quốc, mỗi năm Đại hội đồng bầu 5 thành viên không thường trực với nhiệm kỳ 2 năm, trong đó 2 ghế dành cho nhóm các nước Tây Âu và các nước khác.

Australia thuộc nhóm các nước Tây Âu và các nước khác cùng với Phần Lan trong cuộc vận động cho nhiệm kỳ 2029-2030. Việc bỏ phiếu dự kiến được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội đồng vào năm 2028. Nếu được bầu, đây sẽ là lần thứ sáu Australia đảm nhiệm ghế không thường trực Hội đồng Bảo an, sau các nhiệm kỳ 1946-1947, 1956-1957, 1973-1974, 1985-1986 và 2013-2014.