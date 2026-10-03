Australia hưởng lợi lớn khi giá LNG tăng vọt vì xung đột Trung Đông

Một cơ sở dự trữ khí đốt tự nhiên hóa lỏng gần Karratha, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông đang mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho các nhà xuất khẩu khí đốt của Australia. Với đà tăng của giá năng lượng hiện nay, dự kiến tổng doanh thu ngành khí đốt nước này trong năm 2026 sẽ có thêm 23 tỷ AUD (khoảng 15 tỷ USD), đảo ngược hoàn toàn kịch bản suy thoái được dự báo trước đó.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, giá các lô hàng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao ngay – mặt hàng xuất khẩu sinh lời bậc nhất của Australia – hiện được giao dịch ở mức cao gấp đôi so với trước khi xung đột bùng phát. Điều này thúc đẩy mạnh mẽ thu nhập của các nhà sản xuất hoạt động ngoài khu vực Vịnh Ba Tư nhờ khả năng bảo đảm nguồn cung ổn định.

Đà tăng giá bị đẩy lên đỉnh điểm sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào một trung tâm LNG trọng điểm của Qatar, cộng hưởng với sự gián đoạn tuyến hàng hải huyết mạch qua eo biển Hormuz, làm tê liệt tới 20% nguồn cung LNG toàn cầu. Để duy trì mạng lưới điện và sản xuất, các quốc gia châu Á và châu Âu buộc phải chạy đua tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Đối với các tập đoàn LNG lớn tại Australia như Woodside Energy, Santos và Shell, cú sốc giá này đã thay đổi hoàn toàn cục diện ảm đạm trước đó. Vào tháng 2/2026, Chính phủ Australia từng dự báo doanh thu xuất khẩu LNG tại bang Queensland, Tây Australia và Bắc Australia sẽ giảm từ hơn 50 tỷ AUD xuống 47 tỷ AUD trong năm tài chính này, do lo ngại thừa cung từ Mỹ và Qatar. Tuy nhiên, số liệu mới nhất của Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia cho thấy doanh thu dự kiến vọt lên 70 tỷ AUD, tăng 23 tỷ AUD so với dự báo cũ.

Các chuyên gia nhận định giá LNG có thể tiếp tục neo cao trong tương lai. Japan Korea Marker (JKM) – giá chuẩn đối với các hợp đồng LNG giao ngay tại Bắc Á, thị trường tiêu thụ chính của Australia – đã vượt xa mức trung bình lịch sử 10-11 USD/mmBTU để chạm mốc hơn 25 USD/mmBTU trong tháng 9/2026.

Dự báo lợi nhuận bùng nổ của các tập đoàn LNG đang làm "nóng" lại nghị trường Australia. Các nhóm hoạt động khí hậu, nghị sĩ độc lập và công đoàn đang kêu gọi tăng thuế tài nguyên đối với các tập đoàn năng lượng đa quốc gia nhằm bảo đảm nguồn thu công bằng cho ngân sách. Trước đó, Chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese đã bác bỏ đề xuất áp mức thuế 25% lên doanh thu xuất khẩu khí đốt.

Bất chấp đà tăng vọt ngắn hạn, giới chuyên gia và báo cáo của chính phủ vẫn cảnh báo rủi ro dài hạn. Dự kiến doanh thu xuất khẩu LNG của Australia sẽ hạ nhiệt dần xuống còn 42 tỷ AUD vào năm 2031. Giá cả neo cao cực đoan đã buộc các khách hàng châu Á giảm tiêu thụ, chuyển hướng sang các nguồn năng lượng thay thế rẻ hơn (như nhiệt điện than) hoặc tăng tốc đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Nhưng tập đoàn sản xuất LNG lớn nhất Australia Woodside Energy vẫn tỏ ra lạc quan. Giám đốc điều hành Liz Westcott tin rằng các nhà cung cấp nội địa sẽ hưởng lợi lâu dài khi khách hàng châu Á đánh giá lại rủi ro phụ thuộc vào Trung Đông và chuyển hướng sang các đối tác có nền tảng địa chính trị ổn định hơn.