Nhiều khu vực đang bị ô nhiễm nặng nề. Ảnh minh họa

Báo động tình trạng ô nhiễm

Với vai trò cơ quan quản lý, DWER chịu trách nhiệm đánh giá, phân loại các địa điểm được báo cáo có khả năng ô nhiễm, qua đó định hướng phương án xử lý và bảo đảm an toàn. Trong bối cảnh mỗi năm Cơ quan này tiếp nhận thông tin về hơn 100 địa điểm mới nghi ngờ bị ô nhiễm, việc đánh giá kịp thời, xác định đúng mức độ ô nhiễm và xử lý tình trạng ô nhiễm có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, môi trường và bảo đảm sử dụng đất phù hợp.

Tuy nhiên, kết quả kiểm toán chỉ ra Cơ quan này chưa xây dựng được phương pháp hiệu quả để thực hiện các đánh giá chuyên sâu. Công tác đánh giá ban đầu và thông báo chưa được quản lý nhất quán; việc thu thập thông tin bổ sung tại những địa điểm cần xem xét kỹ hơn cũng chưa được chú trọng đúng mức.

Đáng chú ý, các hướng dẫn nội bộ của DWER chưa hỗ trợ hiệu quả việc thực thi quy định một cách thống nhất, cũng như chưa tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đánh giá và xử lý các khu vực ô nhiễm. Công tác phân công vụ việc còn thiếu chặt chẽ, tiến độ đánh giá chuyên sâu chưa được theo dõi hiệu quả và hồ sơ các địa điểm chưa được quản lý thỏa đáng.

Một trong những phát hiện đáng lo ngại của cuộc kiểm toán là tại thời điểm kiểm toán, có tới 771 địa điểm vẫn được giao cho những nhân viên không còn làm việc tại DWER quản lý, theo dõi. Trong số này, hơn 110 địa điểm nghi ngờ bị ô nhiễm thuộc nhóm ưu tiên cao, cần sớm được đánh giá chuyên sâu hơn. Những bất cập trên phản ánh các hạn chế mang tính hệ thống trong hoạt động quản lý của DWER.

Mặc dù DWER đã hoàn thành các đánh giá ban đầu trong khung thời gian quy định, việc duy trì liên lạc, thu thập thông tin bổ sung chưa được thực hiện thường xuyên, khiến Cơ quan mất nhiều năm để xác định mức độ ô nhiễm tại những khu vực cần xem xét kỹ hơn.

Hiện có hơn 1.200 địa điểm nghi ngờ bị ô nhiễm đã và đang chờ thông tin đánh giá bổ sung trong hơn 5 năm qua. Tuy nhiên, DWER có rất ít động thái cải thiện tình trạng này, đồng thời chưa sát sao trong việc đôn đốc các cơ quan trực thuộc và những bên liên quan cung cấp thông tin.

Trước đây, trong cuộc kiểm toán năm 2018, Văn phòng Tổng Kiểm toán bang từng xem xét việc quản lý ô nhiễm tại các khu đất thuộc sở hữu nhà nước và phát hiện hoạt động điều tra, khắc phục các khu vực ô nhiễm do DWER thực hiện chưa hiệu quả, không bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn.

Văn phòng Tổng Kiểm toán bang xem xét các chính sách, quy trình và hồ sơ của DWER liên quan đến những khu vực bị ô nhiễm, bao gồm cả các địa điểm đã được báo cáo hoặc đang trong quá trình điều tra, trong giai đoạn từ 01/7/2020 đến 30/6/2025.

Tăng cường trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu quả giám sát

Trước những tồn tại được phát hiện, Báo cáo kiểm toán đưa ra một số khuyến nghị nhằm cải thiện công tác quản lý các địa điểm ô nhiễm, đặc biệt là những khu vực cần được đánh giá chuyên sâu.

Theo đó, DWER cần nâng cao tính kịp thời và nhất quán trong theo dõi, quản lý địa điểm; thiết lập khung thời gian theo dõi rõ ràng đối với tất cả các khu vực, kể cả những địa điểm có mức độ ưu tiên thấp. Đồng thời, cần xây dựng quy định cụ thể về việc chuyển địa điểm lên mức ưu tiên cao hơn, bảo đảm những khu vực có nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng được kịp thời xem xét, xử lý.

Một yêu cầu quan trọng khác là tăng cường trách nhiệm giải trình trong phân công và quản lý vụ việc. DWER cần bảo đảm tất cả địa điểm đều được giao cho nhân viên chịu trách nhiệm cụ thể; thực hiện phân công lại khi nhân viên nghỉ việc và định kỳ rà soát việc phân công để tránh tình trạng địa điểm không có người theo dõi.

Bên cạnh đó, công tác giám sát và báo cáo tiến độ cần được cải thiện thông qua các cơ chế theo dõi phù hợp, triển khai những hành động cần thiết, định kỳ báo cáo những thay đổi về tình trạng các địa điểm, cũng như các biện pháp đã triển khai và kết quả đạt được.

Phản hồi về kết quả kiểm toán, đại diện DWER cho biết Cơ quan sẽ tăng cường các biện pháp quản lý, cải thiện tính kịp thời và nhất quán trong theo dõi các địa điểm theo chính sách tuân thủ và thực thi mới được thông qua. DWER cũng thừa nhận những hạn chế về chức năng của hệ thống xác định các địa điểm ô nhiễm hiện có, đồng thời cam kết cải thiện hoạt động giám sát và báo cáo tiến độ xử lý.

Cơ quan này đánh giá cao những phát hiện của cuộc kiểm toán và thừa nhận quy trình thực hiện các quy định về tuân thủ, thực thi trong quản lý địa điểm ô nhiễm có thể được cải thiện hơn nữa. DWER sẽ tìm kiếm giải pháp nâng cao tính kịp thời trong theo dõi, kiểm tra sau đánh giá tại các khu vực ô nhiễm, đồng thời thiết lập quy trình rõ ràng hơn nhằm đẩy mạnh các biện pháp thực thi.

Thực tế, đánh giá và xử lý các khu vực ô nhiễm là quá trình phức tạp, có thể kéo dài nhiều năm. Điều này càng làm nổi bật tầm quan trọng của công tác quản lý hiệu quả các khu vực ô nhiễm. Do đó, các khuyến nghị trong Báo cáo kiểm toán được đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của DWER thông qua việc giúp Cơ quan hiểu rõ hơn về rủi ro của tình trạng ô nhiễm, từ đó có các biện pháp can thiệp kịp thời và hiệu quả hơn./.

(Theo audit.wa.gov.au)