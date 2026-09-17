Australia hạn chế du học sinh đưa gia đình đi cùng

Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke công bố các biện pháp cải tổ chính sách nhập cư. Ảnh: Bộ Nội vụ Australia

Theo quy định hiện nay, vợ hoặc chồng của du học sinh có thể làm việc tại Australia, với số giờ làm việc phụ thuộc vào chương trình học của du học sinh. Du học sinh cũng có thể đưa con dưới 18 tuổi đi cùng.

Trong năm tài khóa vừa qua, Australia đã cấp 337.427 thị thực du học, trong đó 45.991 thị thực được cấp cho người phụ thuộc hoặc thành viên gia đình. Hiện số nhập cư ròng của Australia vào khoảng 306.000 người.

Trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí quốc gia ở Canberra ngày 17-9, Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke đã công bố các biện pháp cải tổ chính sách nhập cư nhằm giảm số nhập cư ròng xuống 225.000 người vào năm 2028.

Ngoài siết chặt các biện pháp đối với người thân của du học sinh, Chính phủ Australia dự kiến siết quy định đối với người có thị thực tạm thời muốn chuyển sang một loại thị thực khác hoặc kéo dài thời gian lưu trú. Các biện pháp được triển khai thông qua việc điều chỉnh điều kiện thị thực và quy trình xét duyệt.

Chính phủ cũng muốn giảm số lượng thị thực tạm thời, hiện lên tới khoảng 3 triệu người, đồng thời bảo đảm người di cư rời Australia khi thị thực hết hạn, qua đó hạn chế tình trạng chuyển đổi liên tục giữa các loại thị thực để kéo dài thời gian lưu trú.

Lượng người nhập cư vào Australia tăng mạnh khi nước này mở cửa trở lại vào tháng 2-2022, sau gần 2 năm áp dụng các biện pháp hạn chế liên quan đại dịch Covid-19. Dòng người nhập cư chủ yếu gồm du học sinh quốc tế, lao động tay nghề tạm thời và người tham gia chương trình thị thực kỳ nghỉ kết hợp làm việc.

Dù số người nhập cư đã có xu hướng giảm trong hai năm qua, song vấn đề nhập cư vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm tại Australia. Những người chỉ trích cho rằng lượng người nhập cư lớn tạo thêm sức ép đối với nhà ở và cơ sở hạ tầng.

Trong khi đó, chính phủ cho rằng Australia vẫn cần nhập cư để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Bộ trưởng Dịch vụ xã hội Tanya Plibersek nhấn mạnh chính sách này của chính phủ nhằm mục tiêu giảm số người nhập cư, nhưng vẫn thừa nhận vai trò của nhập cư đối với Australia.

Theo Reuters