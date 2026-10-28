Australia 'gánh' chi phí nhập khẩu dầu diesel tăng cao nhất thế giới

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Khi thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhiên liệu kéo dài, Australia đã phải gánh khoản chi phí nhập khẩu dầu diesel cao gấp đôi so với bất kỳ quốc gia nào khác, với tổng thiệt hại ước tính lên tới 9 tỷ AUD (khoảng 6 tỷ USD) chỉ trong vòng 6 tháng.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, báo cáo an ninh năng lượng mang tên "Crude Awakening" do Hội đồng Khí hậu Australia công bố ngày 28/10 chỉ ra rằng chi phí phụ trội nói trên tương đương 324 AUD cho mỗi người dân, vượt xa mức mà người dân các nước như Brazil, Nam Phi, Pháp và Anh phải trả.

Ngoài ra, nền kinh tế lớn nhất châu Đại Dương cũng phải chi thêm 1,6 tỷ AUD cho chi phí nhập khẩu xăng (tương đương 56 AUD/người). Đáng chú ý, báo cáo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi giá dầu thế giới chạm mức cao nhất trong 6 tháng qua do những căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Thống kê cho thấy Australia hiện là quốc gia nhập khẩu dầu diesel qua đường biển lớn nhất thế giới, với nguồn cung phụ thuộc tới 90% vào nhập khẩu.

Lượng tiêu thụ dầu diesel tại nước này đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2000, đạt 33 tỷ lít vào năm 2025, trong đó ngành khai khoáng chiếm khoảng 25%.

So sánh trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 8/2026, khoản chi phí phát sinh 9 tỷ AUD của Australia cao hơn nhiều so với mức 3,5 tỷ AUD (2,5 tỷ USD) của Brazil và 3 tỷ AUD (2,11 tỷ USD) của Anh.

Nhà kinh tế học Nicki Hutley, người phát ngôn của Hội đồng Khí hậu, cảnh báo tình trạng phụ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu đang đặt an ninh năng lượng của quốc gia vào tay các đối tác bên ngoài.

Yếu tố này gây tác động lan tỏa đẩy lạm phát tăng cao trên toàn bộ nền kinh tế, từ chi phí sinh hoạt của các hộ gia đình cho đến toàn bộ chuỗi cung ứng hàng hóa.

Mặc dù quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo đã phần nào giúp người dân Australia tiết kiệm được 1,7 tỷ AUD, tương đương 17,4 triệu lít xăng và diesel mỗi tuần nhờ việc sử dụng xe điện và xe hybrid, nhưng tốc độ điện khí hóa giao thông thương mại của nước này vẫn còn chậm chạp.

Xe tải điện hiện chỉ chiếm 0,7% doanh số bán xe mới tại Australia, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình 9% toàn cầu. Hạ tầng trạm sạc công cộng cũng chỉ đạt tỷ lệ 1 trạm/41 xe điện, tụt hậu so với mức trung bình 1 trạm/11 xe điện của thế giới.

Để giải quyết bài toán này, các chuyên gia khuyến nghị Chính phủ Australia và chính quyền các bang cần đẩy nhanh quá trình điện khí hóa phương tiện và xem xét loại bỏ các khoản tín dụng thuế nhiên liệu diesel nhằm bảo vệ nền kinh tế trước các cú sốc giá trong tương lai./.