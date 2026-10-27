Australia dùng AI phát hiện hư hỏng đường bộ

Thành phố Melbourne, bang Victoria, Australia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo thông báo ngày 26/10 của Đại học RMIT, các nhà nghiên cứu của trường đã phối hợp với Câu lạc bộ ô tô Hoàng gia Victoria (RACV) triển khai dự án thí điểm mang tên “Pothole Patrol”. Hệ thống cảm biến được lắp đặt trên xe hỗ trợ giao thông khẩn cấp, hoạt động 6 ngày mỗi tuần trên bán đảo Mornington, phía Nam thành phố Melbourne, nhằm phát hiện ổ gà và các dấu hiệu xuống cấp của mặt đường như vết nứt, vết lún theo vệt bánh xe gần như theo thời gian thực.

Hệ thống kết hợp AI với dữ liệu định vị vệ tinh, hình ảnh video và dữ liệu chuyển động của phương tiện để nhận diện, theo dõi hư hỏng trong quá trình xe di chuyển theo lộ trình thông thường. Công nghệ này được kỳ vọng giúp nâng cao an toàn giao thông, đồng thời giảm chi phí bảo dưỡng nhờ phát hiện sớm và chủ động xử lý các điểm xuống cấp.

Theo nhóm nghiên cứu, đợt thử nghiệm sẽ tiếp tục đến tháng 1/2027. Các nhà khoa học sẽ cải thiện độ chính xác, độ tin cậy của hệ thống và đánh giá khả năng mở rộng triển khai trên nhiều phương tiện để giám sát tình trạng đường bộ trên phạm vi toàn Australia.