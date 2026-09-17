Australia dự kiến cấm du học sinh đưa người thân sang cùng

Thông tin trên được truyền thông Australia đưa tin ngày 17/9, trước bài phát biểu của Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke về những thay đổi trong chính sách nhập cư.

Theo đài ABC News, trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Australia ngày 17/9, ông Burke sẽ cho biết chính phủ đặt mục tiêu giảm số người đến nước này nhiều hơn số người rời đi xuống 225.000 vào năm 2028, so với khoảng 300.000 hiện nay. Văn phòng ông Burke chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Sinh viên tại Đại học Sydney, Australia. Ảnh: University of Sydney

Hiện nay, vợ/chồng hoặc bạn đời của du học sinh quốc tế được phép làm việc tại Australia, với số giờ làm việc được phép khác nhau tùy theo chương trình học của du học sinh. Du học sinh cũng có thể đưa con phụ thuộc dưới 18 tuổi sang Australia.

Động thái này diễn ra sau khi đảng One Nation tuyên bố trong tuần này sẽ cắt giảm 750.000 người nhập cư theo diện tạm thời trong 3 năm, nhằm tạo thêm “dư địa” cho người Australia.

Số người đến Australia tăng mạnh sau khi nước này mở cửa trở lại vào tháng 2/2022, sau gần 2 năm áp dụng các biện pháp hạn chế do Covid-19. Du học sinh quốc tế, người đi du lịch kết hợp làm việc và lao động có tay nghề tạm thời chiếm tỷ trọng lớn trong số này.

Tuy nhiên, số người nhập cư đã có xu hướng giảm trong 2 năm qua. Các nhà phê bình cho rằng số người nhập cư tăng đã gây thêm áp lực lên nhà ở, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến sự gắn kết xã hội.

Theo số liệu chính thức, trong năm kết thúc ngày 30/6/2025, chênh lệch giữa số người đến Australia và số người rời nước này là 306.000. Trong đó, du học sinh quốc tế chiếm hơn một nửa. Con số này giảm so với 429.000 của năm 2024, sau khi đạt mức kỷ lục 518.000 vào năm 2023.