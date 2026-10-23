Australia đóng cửa trường học do lũ quét

Cảnh ngập lụt tại Windsor, New South Wales, Australia. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Chính quyền bang Queensland cho biết 8 trường học ở phía Bắc Brisbane, trong đó có 4 trường ở thị trấn Caboolture cách thủ đô khoảng 45km, đã phải đóng cửa vào ngày 23/10 do thời tiết xấu.

Điều này xảy ra sau khi những cơn bão di chuyển chậm mang theo mưa lớn đến khu vực Đông Nam của bang vào ngày 22/10, khiến hàng trăm người gọi điện cầu cứu.

Cục Khí tượng Australia (BoM) đã ghi nhận hơn 200 mm mưa trong vòng 6 giờ vào ngày 22/10 tại Caboolture và các vùng ngoại ô phía Bắc Brisbane, gây ra lũ quét. Cơ quan thời tiết đã cảnh báo có thể đe dọa đến tính mạng. Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp bang cho biết họ đã nhận được hơn 540 cuộc gọi yêu cầu trợ giúp. Nhà chức trách đã thực hiện hơn 16 vụ cứu hộ trên dòng nước chảy xiết. BoM dự báo lượng mưa sẽ giảm trong ngày 23/10.

Trong một diễn biến khác, bão Champi đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng ở Đài Loan (Trung Quốc) và hàng chục người bị thương.

Champi là cơn bão mới nhất trong mùa bão Thái Bình Dương, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi hiện tượng thời tiết El Nino, gây ra sự ấm lên chưa từng có ở vùng xích đạo Thái Bình Dương. Bão Champi đã mạnh lên thành siêu bão trong thời gian ngắn khi vượt đại dương, nhưng kể từ đó đã suy yếu và hiện có tốc độ gió duy trì tối đa 176 km/h, theo bản cập nhật mới nhất từ Trung tâm Cảnh báo Bão liên hợp.

Mưa lớn, gió mạnh và sóng thần được dự báo sẽ xảy ra vào ngày 23-24/10. Hầu hết các cửa hàng và trường học trên khắp hòn đảo đã đóng cửa. Hơn 1.200 người đã được sơ tán khỏi nhà trước khi bão Champi đổ bộ.

Cùng ngày, Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo khả năng mưa lớn cục bộ kéo dài trong khu vực các đảo nhỏ phía Tây Nam đảo Okinawa do bão Champi.

Tại tỉnh Okinawa, dự kiến gió giật lên tới 198 km/h ngày 23/10 và 180 km/h vào ngày 24/10. Lượng mưa có thể lên tới 250mm trong vòng 24 giờ tính đến 6h00 sáng 24/10, và thêm 120mm trong 24 giờ tiếp theo. Tổng lượng mưa cao hơn có thể xảy ra nếu hình thành các dải mưa thẳng. Theo JMA, sóng có thể cao tới 12m ở tỉnh Okinawa vào ngày 23-24/10.

JMA kêu gọi người dân thận trọng trước gió giật mạnh, sóng lớn. Dự báo bão sẽ suy yếu gần eo biển Tsushima giữa đảo chính Kyushu và bán đảo Triều Tiên khi đổi hướng về phía Đông.