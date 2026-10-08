Australia đối mặt với làn sóng tiền giả tinh vi

Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn dữ liệu thống kê của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA), cho biết trong vòng một năm (tính đến hết tháng 3/2026), cơ quan chức năng đã thu giữ 40.613 tờ tiền giả, trong đó 95% là các tờ tiền mệnh giá cao 50 AUD và 100 AUD.

Tỷ lệ phát hiện tiền giả trong quý I/2026 lên tới 20 tờ/1 triệu tờ tiền lưu hành, tăng đột biến 277% so với mức thấp kỷ lục vào cuối năm 2024 (ở mức 5,3 tờ/1 triệu tờ).

Lực lượng Biên phòng Australia (ABF) cảnh báo lượng tiền giả trị giá hàng triệu AUD tuồn qua đường hàng không và bưu chính quốc tế đang gia tăng mạnh mẽ với chất lượng làm giả được nâng cao đáng kể.

Tình trạng tiền giả bùng phát đã gây thiệt hại trực tiếp cho người dân và các cơ sở kinh doanh, buộc nhiều doanh nghiệp phải nâng cấp hệ thống kiểm tra tiền mặt. Dù RBA đã triển khai dòng tiền polymer thế hệ mới tích hợp các tính năng bảo mật tiên tiến (như hình ảnh chim đang bay tạo hiệu ứng ba chiều - hologram, con số đảo chiều hiển thị trong cửa sổ trong suốt và chi tiết phát quang dưới ánh sáng cực tím). Tuy nhiên, việc song song lưu hành các dòng tiền polymer đời cũ từ thập niên 1990 vẫn khiến người dân dễ bị nhầm lẫn.