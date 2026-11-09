Australia đối mặt với làn sóng cắt giảm nhân sự lớn nhất kể từ sau COVID-19

Australia đang đối mặt với làn sóng cắt giảm nhân sự lớn nhất kể từ đại dịch COVID-19, trong bối cảnh các doanh nghiệp chịu áp lực kiểm soát chi phí, tăng trưởng kinh tế chậm lại do lãi suất cao và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn số liệu do Cơ quan Thống kê Australia (ABS) công bố trong tháng 10 cho thấy số lượng lao động bị sa thải tại nước này đã tăng vọt trong 2 tháng giữa năm. Cụ thể, có 50.500 người mất việc trong tháng 7 và thêm 57.800 người trong tháng 8, đưa tổng số lượng sa thải trong 2 tháng lên tới 108.300 trường hợp.

Chuyên gia kinh tế Jeff Borland nhận định nếu số vụ sa thải tiếp tục duy trì ở mức tương tự trong kỳ thống kê tiếp theo, tổng số lao động mất việc trong quý 3 năm nay có thể lên khoảng 150.000 người, tương đương những mức cao từng được ghi nhận vào năm 2021.

Làn sóng cắt giảm nhân sự đã xuất hiện tại nhiều doanh nghiệp lớn. Trong tuần qua, tập đoàn năng lượng Woodside thông báo kế hoạch cắt giảm hơn 500 việc làm, công ty công nghệ y tế Heidi Health dự kiến giảm 18% nhân sự, trong khi nền tảng thiết kế Canva công bố đợt tái cơ cấu ảnh hưởng tới 22% lực lượng lao động.

Trước đó, Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) cũng thông báo kế hoạch cắt giảm 2.500 vị trí việc làm, trong khi hãng kiểm toán KPMG tiếp tục thu hẹp đội ngũ nhân sự sau bê bối lạm dụng thông tin khách hàng.

Theo ông Borland, bên cạnh áp lực từ chi phí vận hành và kinh tế suy yếu - hệ quả từ việc Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 18 năm là 4.85% nhằm kiểm soát lạm phát (hiện ở mức 4.7%), sự bùng nổ của công nghệ AI được xem là một tác nhân chính. Ông chỉ ra rằng lực lượng lao động làm công tác lập trình phần mềm và công nghệ thông tin đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ xu hướng tự động hóa.

Tuy nhiên, giới phân tích nhìn nhận thận trọng đối với dữ liệu mới. Một số nhà kinh tế học cho rằng phương pháp thu thập dữ liệu mới của ABS - chuyển từ phương thức khảo sát theo quý sang thu thập hàng tháng, có thể tạo ra độ nhiễu nhất định về tính mùa vụ và làm cho việc so sánh dữ liệu lịch trở nên phức tạp, đòi hỏi thêm thời gian để đánh giá chính xác mức độ tác động thực tế trên thị trường lao động.

Tuy nhiên, với việc mức sa thải trung bình hàng tháng tăng vọt lên hơn 50.000 người so với ngưỡng trung bình khoảng 40.000 người trong giai đoạn 2024-2025, giới quan sát kinh tế nhìn chung đánh giá thị trường lao động Australia đang đứng trước sức ép kép từ chính sách tiền tệ thắt chặt và quá trình chuyển đổi công nghệ./.