Australia đối mặt sức ép từ già hóa dân số và tỷ lệ sinh giảm'

Người dân đi lại tại khu mua sắm Pitt Street Mall ở Sydney, Australia. Nguồn: Reuters.

Trong nhiều thập kỷ, Australia đã duy trì tăng trưởng dân số nhờ vào nhập cư để bù đắp cho tỷ lệ sinh thấp. Tuy nhiên, khi tốc độ nhập cư đang chậm lại, quốc gia này bắt đầu đi theo con đường mà nhiều nền kinh tế phát triển như Nhật Bản, Đức và Hàn Quốc đã trải qua, nơi số ca tử vong đã vượt quá số ca sinh.

Trong Báo cáo Liên thế hệ được công bố hôm 21/9, Bộ Ngân khố Australia đã xác định 5 yếu tố chuyển đổi quan trọng nhất ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế của đất nước trong bốn thập kỷ tới, bao gồm: trí tuệ nhân tạo (AI), sự phân mảnh địa chính trị, quá trình chuyển đổi năng lượng, già hóa dân số và sự chuyển dịch sang nền kinh tế dựa vào dịch vụ.

Bộ dự báo tốc độ tăng trưởng dân số sẽ chậm lại ở mức 0,9%/năm trong bốn thập kỷ tới do tỷ lệ sinh giảm và dòng di cư thuần từ nước ngoài (tức chênh lệch giữa số người nhập cư và số người rời khỏi đất nước) tiếp tục giảm trước khi ổn định. Con số này thấp hơn mức tăng trung bình 1,4% ghi nhận trong 40 năm qua.

"Lần đầu tiên, số ca tử vong được dự báo sẽ vượt quá số ca sinh vào những năm 2060. Số lượng người Australia trên 85 tuổi sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2066, tạo thêm áp lực lên các dịch vụ y tế", Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers phát biểu.

Báo cáo cũng cảnh báo rằng tình trạng già hóa dân số sẽ làm tăng nhu cầu đối với các dịch vụ chăm sóc; theo đó, những khu vực có dân số lớn tuổi sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng hơn trong lĩnh vực y tế và chăm sóc người cao tuổi – những ngành vốn phụ thuộc nhiều vào lao động nhập cư.