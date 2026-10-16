Australia: Đình công tại sân bay Sydney gây nguy cơ gián đoạn hoạt động hàng không

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, cuộc đình công do Liên đoàn Công nhân Vận tải (TWU) tổ chức diễn ra trong 2 khung giờ: từ 6h đến 10h sáng và từ 17h-21h tối cùng ngày, có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến khâu soi chiếu an ninh tại cả nhà ga quốc nội và quốc tế.

Trước đó, sân bay Sydney đã liên tục phát đi cảnh báo khuyến cáo hành khách cần đến sớm hơn thường lệ và liên tục cập nhật thông tin chuyến bay trong bối cảnh nguy cơ gián đoạn tăng cao. Trong ngày 16/10, một số chuyến bay đã bị hủy bỏ. Để giảm thiểu rủi ro, ban quản lý Sân bay Sydney đã tăng cường nhân sự tại khu vực hành lý và tăng cường đội ngũ hỗ trợ hành khách. Tuy không trực tiếp tham gia vào các cuộc đàm phán lao động, ban quản lý sân bay vẫn khuyến cáo người dân chủ động thời gian và kiểm tra kỹ lịch trình với các hãng hàng không trước khi rời khỏi nhà.

Nguyên nhân của cuộc đình công xuất phát từ sự bế tắc trong quá trình đàm phán thỏa thuận lao động tập thể giữa công ty thầu dịch vụ an ninh Certis Security Australia và các đại diện công đoàn. TWU yêu cầu phía công ty bảo đảm thêm nhiều vị trí toàn thời gian, xếp lịch trực công bằng và không cắt giảm giờ làm của nhân viên bán thời gian.

Phát biểu tại cuộc đình công, Tổng thư ký quốc gia TWU Michael Kaine cáo buộc Sân bay Sydney đang thu về mức lợi nhuận kỷ lục hơn 580 triệu AUD (401 triệu USD) nhưng lại ép các nhà thầu như Certis phải cắt giảm tiền lương và điều kiện làm việc của người lao động. Ông Kaine tiết lộ nhiều nhân viên an ninh đang phải làm cùng lúc hai công việc để trang trải hóa đơn sinh hoạt gia đình.

Phản hồi về vụ việc, người phát ngôn của công ty Certis khẳng định doanh nghiệp luôn ghi nhận vai trò quan trọng của đội ngũ nhân viên. Phía Certis bày tỏ sự thất vọng khi TWU phớt lờ đề xuất thỏa thuận mới nhất được đưa ra vào hôm 15/10 và chọn cách tiến hành đình công. Công ty cam kết sẽ tiếp tục đối thoại trên tinh thần xây dựng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sân bay Sydney triển khai các phương án dự phòng nhằm duy trì an ninh, an toàn hàng không và giảm thiểu tối đa sự gián đoạn đối với hành khách.