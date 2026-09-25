Australia điều tra vụ linh kiện tiêm kích F-35 thất lạc sang Hong Kong

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles xác nhận Canberra đang điều tra vụ một lô linh kiện tiêm kích tàng hình F-35 bị chuyển hướng sang Hong Kong trong quá trình vận chuyển tới Mỹ. Ông nhấn mạnh các linh kiện thất lạc không chứa công nghệ nhạy cảm.

"Chúng tôi đang xem xét rất kỹ, mọi bước đã được thực hiện ở phía Australia. Sự việc lần này không liên quan linh kiện hay yếu tố nhạy cảm nào", ông Marles nói. Australia sẽ phối hợp với giới chức Mỹ và Lockheed Martin, tập đoàn quốc phòng Mỹ phát triển máy bay F-35, để làm rõ sự việc.

Vụ việc được Politico đưa tin đầu tiên hồi giữa tháng 9. Theo 3 nguồn tin am hiểu vấn đề, một lô linh kiện F-35 không còn sử dụng được được Lockheed Martin thuê một đơn vị trung gian vận chuyển từ Australia tới Mỹ để sửa chữa.

Tuy nhiên, lô hàng bất ngờ bị chuyển hướng sang Hong Kong trong quá trình vận chuyển qua Thái Bình Dương. Chưa rõ nguyên nhân cũng như hiện những linh kiện này đang nằm trong tay ai.

Politico dẫn 2 nguồn tin cho biết trong lô hàng có thể có kính buồng lái F-35. Bộ phận này được phủ một lớp vật liệu giúp giảm phản xạ sóng radar, một thành phần liên quan đến đặc tính tàng hình của máy bay.

Tuy nhiên, thông tin này chưa được Australia xác nhận. Trái lại, Bộ trưởng Marles khẳng định các linh kiện thất lạc không thuộc nhóm nhạy cảm.

Lầu Năm Góc cũng xác nhận một số linh kiện F-35 đã bị thất lạc. Văn phòng chương trình F-35 thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã nắm được sự việc xảy ra trong quá trình vận chuyển các linh kiện không còn sử dụng được và đang phối hợp với các bên liên quan để xử lý.

Vụ việc gây chú ý do Hong Kong là đặc khu hành chính của Trung Quốc. Nếu các bộ phận có công nghệ liên quan đến khả năng tàng hình thực sự nằm trong lô hàng, giới chức Mỹ và đồng minh sẽ phải đánh giá nguy cơ công nghệ bị tiếp cận hoặc phân tích.

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng công khai cho thấy Trung Quốc đã tiếp cận những linh kiện này.

Australia đang vận hành hơn 70 tiêm kích F-35A và đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới hậu cần của chương trình F-35 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Kho linh kiện tại Williamtown, gần Newcastle, được sử dụng làm trung tâm phân phối phụ tùng F-35 cho nhiều lực lượng trong khu vực.

Sự việc cũng làm dấy lên câu hỏi về quy trình vận chuyển linh kiện F-35. Theo các nguồn tin được truyền thông Australia dẫn lại, một số linh kiện được vận chuyển bằng máy bay thương mại và có thể quá cảnh tại các địa điểm ở châu Á.

Lockheed Martin chưa công bố chi tiết quy trình vì lý do bảo mật, nhưng khẳng định các lô hàng được xử lý cẩn trọng và tuân thủ quy định của Mỹ.

Michael Shoebridge, chuyên gia từng làm việc trong lĩnh vực tình báo Australia, cảnh báo việc thất lạc các bộ phận F-35 có thể gây quan ngại cho toàn bộ mạng lưới quốc gia đang vận hành loại tiêm kích này.

Tuy nhiên, mức độ rủi ro thực tế chỉ có thể được xác định sau khi cuộc điều tra làm rõ những linh kiện nào đã thất lạc và liệu chúng có chứa công nghệ nhạy cảm hay không.

Hiện Australia, Mỹ và Lockheed Martin vẫn đang điều tra vụ việc, trong khi số linh kiện thất lạc chưa được xác định vị trí.