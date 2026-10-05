Australia điều tra quá khứ học tập của cơ phó chuyến bay Flydubai FZ1073

Theo phía Australia, VIC JCTT gồm Cảnh sát Liên bang Australia, Cảnh sát bang Victoria và Cơ quan Tình báo An ninh Australia (ASIO).

Hai nguồn được thông báo về cuộc điều tra nói với Reuters rằng cơ phó từng theo học đại học tại Melbourne khoảng một thập kỷ trước. Truyền thông Australia xác định, trường này là Đại học RMIT, song RMIT từ chối bình luận với Reuters.

Trước đó, Financial Times dẫn nguồn thạo tin cho rằng trong thời gian ở Australia, cơ phó từng lui tới một số nhà thờ Hồi giáo có tư tưởng cực đoan và truy cập các trang web cực đoan. Financial Times cũng cho rằng tình báo Australia từng có hồ sơ liên quan người này.

Australia đang tiến hành điều tra quá khứ của cơ phó trên chuyến bay Flydubai FZ1073. Ảnh: Flydubai

Đáng chú ý, quá trình làm việc trước đây của cơ phó cũng đang được các cơ quan chức năng nhiều nước rà soát. Nhà chức trách UAE hiện chưa chính thức công bố danh tính nghi phạm.

Reuters hôm 4/10 đã đưa tin rằng cơ phó của chuyến bay Flydubai FZ1073 từng làm việc tại Oman Air. Một số nguồn tin cho biết người này từng bị đình chỉ nhiệm vụ bay tại Oman do những lo ngại liên quan đến quan điểm cực đoan, sau đó được chuyển sang làm công việc hành chính trước khi rời hãng.

Sau khi rời Oman Air, người này tiếp tục tìm kiếm cơ hội làm phi công ở nước ngoài. Royal Air Maroc xác nhận với Reuters rằng người này từng trải qua khoảng ba tháng đào tạo lý thuyết tại hãng hàng không Morocco trong năm 2025 như một phần của quá trình tuyển dụng, song cuối cùng không được nhận vào làm. Royal Air Maroc không tiết lộ lý do.

Hồ sơ học tập của cơ phó cũng trải rộng ở nhiều quốc gia. Ngoài khoảng thời gian được cho là học đại học tại Melbourne, Đại học Buckinghamshire New của Anh xác nhận người này từng hoàn thành một chương trình đào tạo từ xa về quản lý hàng không. Nhà trường nhấn mạnh khóa học không bao gồm hoạt động đào tạo phi công.

Theo kết quả điều tra sơ bộ do Tổng chưởng lý UAE công bố, cơ phó đã sử dụng rìu thoát hiểm được trang bị trong buồng lái để tấn công cơ trưởng Smit Machchhar và tìm cách giành quyền kiểm soát chiếc Boeing 737 MAX 8. Nhà chức trách UAE xác định đây là một âm mưu thực hiện hành động khủng bố.

Trong lúc xảy ra vụ việc, FZ1073 lao xuống khoảng 16.000 feet (hơn 4200 mét) chỉ trong khoảng 30 giây. Cơ trưởng Machchhar dù bị thương đã cố mở được cửa buồng lái, tạo điều kiện để những người bên ngoài can thiệp. Một tổ bay dự phòng có mặt trên chuyến bay sau đó tiếp quản máy bay và đưa phi cơ hạ cánh an toàn tại Tabuk, Arab Saudi.

Cơ phó hiện bị nhà chức trách UAE giữ để phục vụ điều tra. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ động cơ, quá trình cực đoan hóa nếu có và khả năng người này hành động một mình hay có liên hệ với một tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài.