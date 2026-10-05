Australia điều tra mối liên hệ của cơ phó bị cáo buộc cướp máy bay FlyDubai

Một huấn luyện viên bay tái hiện sự cố chuyến bay của hãng FlyDubai trong buồng lái mô phỏng, cho biết máy bay đã trải qua một cú lao xuống đột ngột gần 4.900 m trong 30 giây trước khi ổn định và hạ cánh. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) ngày 4-10 cho biết Đội Chống khủng bố Liên hợp Victoria, đang “điều tra mối liên hệ của người đàn ông này với Australia”.

Hai nguồn tin am hiểu cuộc điều tra cho biết cơ phó từng theo học tại một trường đại học ở Melbourne, thủ phủ bang Victoria. Một nguồn tin tiết lộ người này từng học tại Đại học RMIT khoảng một thập kỷ trước. RMIT từ chối bình luận về thông tin trên.

Theo Tổng công tố Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cơ phó chuyến bay FZ1073, khởi hành từ Dubai đến Israel ngày 1-10, đã dùng rìu khẩn cấp tấn công cơ trưởng và tìm cách giành quyền kiểm soát máy bay. Nhà chức trách UAE gọi vụ việc là một “vụ tấn công khủng bố”.

Hai nguồn tin cho biết cơ phó là công dân Oman, có tên Hamam Al-Hamami. Các quan chức Israel cũng xác nhận người bị bắt giữ là công dân Oman, song chưa công khai danh tính. Chính quyền UAE và hãng hàng không FlyDubai chưa công bố tên của người này.

Theo các nhà chức trách, sự việc được ngăn chặn sau khi hành khách và thành viên phi hành đoàn khống chế cơ phó. Một phi công dự bị của FlyDubai có mặt trên chuyến bay sau đó đã điều khiển máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Tabuk ở Tây Bắc Ả rập Saudi. Cơ phó bị nhà chức trách Ả rập Saudi bắt giữ và được bàn giao cho UAE ngày 2-10.

Một huấn luyện viên về hàng không, sau khi tái hiện quá trình hạ cánh trong buồng lái mô phỏng cho Reuters, cho biết máy bay đã trải qua một cú lao xuống đột ngột khoảng 16.000 feet (gần 4.900 m) trong khoảng 30 giây trước khi ổn định và hạ cánh. Theo chuyên gia này, trải nghiệm đối với những người trên máy bay có thể giống như một “tàu lượn siêu tốc thẳng đứng”.

Các quan chức Israel cho rằng cơ phó có ý định làm rơi máy bay chở hơn 170 hành khách và thành viên phi hành đoàn. Tuy nhiên, UAE chưa công bố cáo buộc chính thức đối với người này.

Trong khi đó, tờ Financial Times (FT) ngày 4-10 dẫn hai nguồn tin am hiểu cuộc điều tra cho biết Al-Hamami từng đến những địa điểm mà tờ báo mô tả là các nhà thờ Hồi giáo cực đoan và truy cập các trang web cực đoan trong thời gian ở Australia. Theo FT, các cơ quan tình báo Australia từng lập hồ sơ về người này. Chính phủ Australia chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về các thông tin này.

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