Australia điều tra cơ phó trong vụ tấn công máy bay Flydubai

Máy bay cứu hộ đưa hành khách Israel trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai về tới sân bay Ben Gurion, gần Tel Aviv, ngày 1/10/2026. Ảnh: ANI/TTXVN

Theo truyền thông quốc tế, Đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố liên ngành bang Victoria (VIC JCTT) xác nhận đang làm rõ các mối liên hệ tại Australia của cơ phó trong vụ tấn công trên chuyến bay từ Dubai tới Tel Aviv.

Cơ phó được xác định là Hamam al-Hammami, mang quốc tịch Oman. Người này đang bị giam giữ tại UAE, quốc gia có thẩm quyền xử lý vụ việc do máy bay đăng ký tại đây.

Theo các nguồn tin am hiểu cuộc điều tra cho biết nghi phạm từng học tập tại Australia, bị cho là đã đến các nhà thờ Hồi giáo cực đoan và truy cập những trang web có nội dung cực đoan. Theo các nguồn tin này, cơ quan tình báo Australia từng lưu hồ sơ về người này.

Vụ tấn công xảy ra hôm 30/9 trên chuyến bay FZ1073. Cơ phó dùng rìu tấn công cơ trưởng khi máy bay đang trên không, được cho là nhằm làm rơi máy bay. Hành khách khống chế nghi phạm, sau đó máy bay hạ cánh an toàn tại Saudi Arabia. Truyền thông Israel đưa tin người này có ý định làm máy bay rơi trên lãnh thổ Israel.

Cơ trưởng Smit Machchhar, quốc tịch Ấn Độ, đang hồi phục tại một bệnh viện ở UAE. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 3/10, ông kể rằng cơ phó xin nghỉ để cầu nguyện trong buồng lái, rồi dùng rìu tấn công vào đầu ông.

Theo bản ghi cuộc gọi do Văn phòng Thủ tướng Israel công bố, cửa buồng lái bị khóa khi vụ tấn công xảy ra. Dù bị thương, cơ trưởng vẫn mở được cửa, giúp hành khách và thành viên phi hành đoàn vào khống chế nghi phạm.

Những thông tin về quá khứ của cơ phó đang làm gia tăng tranh cãi giữa các nước. Truyền thông quốc tế đưa tin Oman từng cấm người này bay vì lo ngại bị cực đoan hóa, trong đó có những nội dung và hình ảnh chống Israel được cho là xuất hiện trên tài khoản mạng xã hội của nghi phạm.

Truyền thông tại các quốc gia vùng Vịnh cho biết giới chức UAE thất vọng vì Oman và Australia không chia sẻ thông tin tình báo về cơ phó trước vụ tấn công. Một người được thông báo về cuộc điều tra của UAE nói hai nước này chỉ bắt đầu cung cấp thông tin sau khi vụ việc xảy ra.

Tại Israel, câu hỏi đặt ra là vì sao cơ phó người Oman vẫn vượt qua kiểm tra an ninh. Theo quy trình của Israel, công dân các nước không có quan hệ ngoại giao với Israel, như Oman, không được phép lái máy bay tới nước này. Theo thông tin báo chí đăng tải, danh sách tổ bay đã được gửi tới nhà chức trách Israel trước chuyến bay như thường lệ.

Bộ trưởng Giao thông Israel Miri Regev bác bỏ trách nhiệm, cho rằng việc kiểm tra an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài thuộc cơ quan tình báo đối ngoại Mossad và cơ quan an ninh nội địa Shin Bet.

Trước đó, từ tháng 5/2024, cơ quan kiểm toán nhà nước Israel đã cảnh báo trách nhiệm bảo đảm an ninh hàng không chưa được phân định rõ ràng, đồng thời chỉ ra tình trạng thiếu phối hợp giữa các cơ quan. Tuy nhiên, chính phủ Israel vẫn chưa triển khai khuyến nghị xây dựng chính sách tổng thể để khắc phục những bất cập này.

Trước sức ép gia tăng, ông Netanyahu ngày 4/10 đã yêu cầu người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia chỉ định người phụ trách rà soát toàn diện công tác bảo đảm an ninh đối với các chuyến bay của hãng hàng không nước ngoài tới Israel.