Australia điều máy bay chuyên dụng đến Indonesia, hỗ trợ dập cháy rừng nghiêm trọng nhất trong 11 năm

Australia sẽ điều động máy bay chuyên dụng tham gia chiến dịch chữa cháy rừng tại Indonesia, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang phải đối mặt với những đám cháy nghiêm trọng nhất trong 11 năm qua. Thảm họa không chỉ thiêu rụi diện tích rừng rộng lớn mà còn khiến hàng trăm nghìn người gặp vấn đề về sức khỏe do khói bụi.

Hình ảnh chụp từ trên không này cho thấy các nhân viên cứu hỏa đang chiến đấu với các đám cháy đất than bùn ở Sintang, Tây Kalimantan vào ngày 5 tháng 9 năm 2026. (Ảnh: Agence France-Presse)

Theo Reuters ngày 5/11, Australia sẽ phối hợp cùng Indonesia triển khai các hoạt động thả nước từ trên không nhằm kiểm soát những đám cháy rừng đã kéo dài nhiều tháng. Thông tin được Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) công bố hôm thứ Năm, trong bối cảnh lực lượng cứu hỏa nước này đang gặp nhiều khó khăn trước quy mô ngày càng nghiêm trọng của thảm họa.

Cụ thể, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy nông thôn bang New South Wales của Australia đã điều động một máy bay C-130 Hercules và một máy bay Cessna Citation đến hỗ trợ Indonesia. Dự kiến, hai máy bay sẽ tham gia các hoạt động chữa cháy trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến 12/11.

Đáng chú ý, theo Đại sứ Australia tại Indonesia Roderick Bruce Brazier, máy bay chở nước cỡ lớn được điều động có khả năng thả tới 15.000 lít nước trong mỗi lần xuất kích, với công suất ước tính lên đến sáu lần mỗi ngày. Sự hỗ trợ này được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường năng lực ứng phó của Indonesia, đặc biệt tại những khu vực có địa hình khó tiếp cận bằng các phương tiện chữa cháy thông thường.

Ảnh: Antara/Nova Wahyudi

Hiện Indonesia đang trải qua một trong những mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất trong hơn một thập kỷ. Những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề tập trung chủ yếu tại các đảo Sumatra, Borneo và Papua, nơi nhiều diện tích rừng cùng thảm thực vật đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về môi trường, cháy rừng còn kéo theo tình trạng khói mù bao phủ nhiều khu vực, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Theo số liệu của Bộ Y tế Indonesia, tính đến ngày 2/11, các vụ cháy rừng và tình trạng ô nhiễm khói đã gây ra hơn 400.000 trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính tại bảy tỉnh.

Trước tình hình này, Indonesia đang triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát đám cháy, bao gồm thả nước từ máy bay, tạo mưa nhân tạo và huy động sự hỗ trợ từ các quốc gia khác. Người đứng đầu BNPB, ông Kristomei Sianturi, cho biết nước này vẫn đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn các đám cháy tiếp tục lan rộng.

Tuy nhiên, chiến dịch chữa cháy cũng đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng. Hôm 4/11, một chiếc trực thăng chở nước phục vụ công tác dập lửa đã gặp tai nạn tại tỉnh Kalimantan Trung tâm, trên đảo Borneo. Vụ việc khiến một thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và năm người khác bị thương.

Theo thông báo từ quân đội Indonesia, hai sĩ quan còn lại vẫn chưa được sơ tán tại thời điểm công bố thông tin.

Việc Australia quyết định hỗ trợ Indonesia diễn ra trong thời điểm đặc biệt cấp bách, khi các đám cháy vẫn tiếp tục đe dọa hệ sinh thái, đời sống người dân và sức khỏe cộng đồng. Với sự tham gia của các phương tiện chữa cháy chuyên dụng cùng những nỗ lực ứng phó từ nhiều phía, Indonesia kỳ vọng có thể từng bước khống chế thảm họa đang kéo dài suốt nhiều tháng qua.

Ảnh: AFP