Australia điều chỉnh kế hoạch siết thị thực lao động kỳ nghỉ

Người dân đi bộ trên phố Martin Place, con phố tập trung nhiều trụ sở và chi nhánh ngân hàng nhất Sydney. Ảnh: Lê Đạt - PV TTXVN

Động thái này được xem là bước đi nhằm xoa dịu làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền các địa phương trước kế hoạch siết chặt nhập cư của chính phủ.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, vào tháng 9/2026, Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke đã công bố kế hoạch cải tổ nhập cư theo hướng thắt chặt nhằm ngăn chặn tình trạng ở quá hạn và lạm dụng thị thực.

Theo đề xuất ban đầu, chính phủ dự kiến áp dụng cơ chế bốc thăm ngẫu nhiên đối với nhóm lao động kỳ nghỉ muốn gia hạn lưu trú sang năm thứ hai và thứ ba, với hạn ngạch giới hạn ở mức 45.000 suất cho năm thứ hai và 5.000 suất cho năm thứ ba – động thái có thể khiến gần 30.000 lao động phải rời khỏi Australia.

Bên cạnh đó, kế hoạch còn bao gồm việc đưa người cư trú quá hạn vào các trung tâm giam giữ mới, ngừng cho phép phần lớn sinh viên quốc tế và nghiên cứu sinh (ngoại trừ bậc tiến sĩ) bảo lãnh thân nhân, đồng thời áp đặt điều kiện "không được tiếp tục lưu trú" (cấm gia hạn hoặc chuyển đổi sang loại thị thực khác khi đang ở Australia) đối với toàn bộ thị thực du lịch.

Tuy nhiên, chưa đầy hai tháng sau khi công bố, đề xuất này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ giới chủ trang trại, lao động nông nghiệp, các doanh nghiệp địa phương và chuyên gia du lịch vì lo ngại chính sách sẽ làm cạn kiệt nguồn cung nhân lực thiết yếu.

Phát biểu ngày 13/11, Bộ trưởng Burke khẳng định chính phủ đang lắng nghe ý kiến phản hồi từ các bên liên quan để cân nhắc những phương án cải thiện hợp lý hơn. Riêng đối với Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) năm 2023 – vốn cho phép công dân Anh lưu trú tại Australia tới 3 năm mà không cần đáp ứng điều kiện làm việc bắt buộc – ông Burke cho biết chính phủ sẽ tìm giải pháp điều chỉnh hài hòa với lợi ích quốc gia mà không làm tổn hại đến thỏa thuận song phương này.

Mặc dù xác nhận sẽ xem xét điều chỉnh cách thức vận hành chính sách, Bộ trưởng Burke vẫn khẳng định mục tiêu giảm lượng di cư ròng xuống còn 225.000 người vào tài khóa 2027–2028 cũng như tổng hạn ngạch thị thực lao động kỳ nghỉ đã công bố trước đó sẽ không thay đổi. Thay vào đó, các sửa đổi sắp tới sẽ tập trung giúp cộng đồng doanh nghiệp tận dụng tối đa nguồn nhân lực này trong khoảng thời gian họ lưu trú hợp pháp tại Australia.