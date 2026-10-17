Australia đề xuất thuế chống bán phá giá tới 70,4% với cửa nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc

Theo kết luận sơ bộ của Ủy ban Biện pháp Phòng vệ Thương mại Australia (ATRC), biên độ bán phá giá đối với các nhà sản xuất Trung Quốc dao động từ 5,3% đến 70,4%, tùy từng doanh nghiệp xuất khẩu.

Cơ quan điều tra cho biết một số nhà sản xuất có thể được hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ như giá năng lượng thấp trong quá trình sản xuất nhôm và lãi suất ưu đãi từ các ngân hàng do nhà nước kiểm soát. Đây là những yếu tố được xem xét trong quá trình đánh giá dấu hiệu bán phá giá và trợ cấp.

Cửa nhôm kính Trung Quốc đang bị Australia xem xét áp thuế chống bán phá giá. Ảnh: Trang thông tin doanh nghiệp Trung Quốc.

Trong giai đoạn điều tra kéo dài từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2025, sản lượng tiêu thụ của các nhà sản xuất Australia giảm khoảng 19%. Doanh số cũng giảm khoảng 14% so với mức cao nhất ghi nhận trong năm tài chính 2023.

Tổng thiệt hại của ngành sản xuất Australia được ước tính ở mức 422,6 triệu AUD. Trong đó, khoảng 350 triệu AUD liên quan đến tác động cạnh tranh về giá của hàng nhập khẩu bị cáo buộc bán phá giá hoặc nhận trợ cấp; 72,6 triệu AUD còn lại là doanh thu bị mất.

Theo phương án đề xuất sơ bộ, mức thuế được phân theo từng nhà sản xuất, căn cứ vào kết quả điều tra và mức độ hợp tác của doanh nghiệp. Foshan AMJ có thể chịu mức thuế 5,3%, trong khi mức đề xuất đối với Zhuhai Yipeng là 51,6%. Các doanh nghiệp khác được nêu trong hồ sơ gồm Guangdong Kete, Broad và Yuanjiang. Những nhà xuất khẩu không hợp tác điều tra và một số doanh nghiệp còn lại có thể chịu mức thuế lên tới 70,4%.

Tuy nhiên, các mức thuế trên hiện mới là đề xuất sơ bộ, chưa phải quyết định áp thuế chính thức. ATRC dự kiến gửi khuyến nghị cuối cùng tới Bộ trưởng Công nghiệp và Đổi mới Australia Tim Ayres chậm nhất vào ngày 16/12/2026, sau khi tiếp tục tham vấn các bên liên quan và đánh giá bổ sung.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Australia công bố gói hỗ trợ trị giá 4,7 tỷ AUD nhằm duy trì hoạt động của các nhà máy luyện nhôm trong nước. Một số cơ sở tại bang Tasmania, Queensland và New South Wales đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với nguồn cung nước ngoài có giá thấp hơn.

Ngành nhôm Australia hiện có quy mô khoảng 2,8 tỷ AUD, tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 9.000 lao động và gián tiếp cho khoảng 170.000 người.