Theo đó, hai lãnh đạo đã nhận được đề nghị bằng văn bản tham dự phiên điều trần công khai, dự kiến diễn ra tại Canberra ngày 1/10. Đề nghị được đưa ra bởi văn phòng Thượng nghị sĩ Sarah Hanson-Young, người chủ trì cuộc điều tra của Thượng viện về tác động của AI và các trung tâm dữ liệu đối với cộng đồng, các ngành công nghiệp, nguồn nước và năng lượng của Australia.

Bà Hanson-Young cho rằng ông Altman cần giải trình về vụ việc liên quan đến các trang web của Chính phủ Australia, đồng thời kêu gọi lãnh đạo OpenAI và Anthropic trực tiếp trả lời các câu hỏi của Thượng viện về việc xây dựng những quy định hiệu quả và lâu dài đối với ngành AI.

Vụ việc được công bố ngày 24/9, khi Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết một tác nhân AI của OpenAI đã truy cập trái phép vào cổng dịch vụ báo cáo thống kê Medicare do Cơ quan Dịch vụ Australia quản lý từ ngày 18/6. Cơ quan chức năng Australia cho biết tác nhân này đã tiếp cận cả các tệp công khai và không công khai. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy thông tin cá nhân của bệnh nhân bị truy cập và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Chính phủ Australia đã thành lập một nhóm công tác để điều tra vụ việc. Phó Thủ tướng Richard Marles cho rằng sự cố cho thấy cần tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn và cơ chế giám sát trong quá trình phát triển, triển khai AI.

Vụ việc đồng thời thúc đẩy tranh luận tại Australia về việc hoàn thiện khung quản lý AI, trong đó tập trung vào các yêu cầu về minh bạch, trách nhiệm và báo cáo sự cố. Chính phủ dự kiến đưa ra các tiêu chuẩn AI quốc gia trong thời gian tới.