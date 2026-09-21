Australia đặt mục tiêu trở lại Hội đồng Bảo an LHQ vào năm 2029

Toàn cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Albanese cho biết nếu được bầu vào Hội đồng Bảo an, Australia - quốc gia từng có nhiệm kỳ 2 năm tại cơ quan này, kết thúc vào năm 2014 - sẽ có cơ hội đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với những vấn đề quan trọng đối với người dân Australia.

“Australia có tầm ảnh hưởng vượt xa quy mô quốc gia... và chúng ta có thể tạo ra tác động đến thế giới; đó chính là điều tôi muốn thấy Australia thực hiện”, ông Albanese phát biểu với các phóng viên tại New York, bên lề hội nghị thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng LHQ.

Thủ tướng Albanese bày tỏ kỳ vọng Australia sẽ nhận được “sự ủng hộ mạnh mẽ” từ các quốc gia đảo Thái Bình Dương và các nước Đông Nam Á trong quá trình vận động tranh cử.

Ông cũng cho biết “mối quan hệ bền chặt” với các nhà lãnh đạo thế giới sẽ hỗ trợ nỗ lực vận động của Australia, bất chấp kết quả một cuộc thăm dò dư luận được thực hiện cho tờ The Australian và công bố cùng ngày 21/9 cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông trong nước đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông đắc cử nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2022.

Theo ông Albanese, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và những tác động của biến đổi khí hậu sẽ là những thách thức hàng đầu đối với thế giới vào cuối thập kỷ này. Do đó, việc tham gia Hội đồng Bảo an LHQ là vấn đề thuộc lợi ích quốc gia của Australia.

Hội đồng Bảo an LHQ có 10 ghế ủy viên không thường trực, trong đó 5 ghế được bầu mới mỗi năm. Bên cạnh Australia, Phần Lan cũng là một ứng cử viên cho ghế ủy viên không thường trực nhiệm kỳ 2029-2030 thuộc Nhóm các nước Tây Âu và các nước khác. Các nhóm khu vực gồm châu Á - Thái Bình Dương, châu Phi, Mỹ Latinh và Caribe cũng sẽ đề cử các ứng viên của mình.

Cuộc bỏ phiếu bầu các ủy viên không thường trực nhiệm kỳ 2029-2030 dự kiến sẽ được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín vào năm 2028.

Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Nga và Vương quốc Anh là 5 nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ. Hiện Hội đồng Bảo an gồm tổng cộng 15 thành viên, trong đó 5 nước là ủy viên thường trực và 10 nước là ủy viên không thường trực, được Đại hội đồng LHQ bầu với nhiệm kỳ 2 năm.