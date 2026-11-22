Ông Marles dứt khoát cho rằng CBO “đã sai”. CBO trong báo cáo công bố tháng này nhận định thương vụ cung cấp tàu ngầm lớp Virginia cho Australia có thể làm giảm quy mô lực lượng tàu ngầm tấn công của Hải quân Mỹ cho đến năm 2060.

Trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS, những chiếc tàu ngầm lớp Virginia do Mỹ chỉ huy sẽ được đưa tới Australia từ năm 2027, bao gồm thương vụ bán một số tàu thuộc loại này cho Canberra từ khoảng năm 2030 và tạo điều kiện để Anh cùng Australia chế tạo một lớp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới mang tên AUKUS.

Một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia. Ảnh: AAP

Tuy nhiên, Bộ trưởng Marles khẳng định không lo ngại về báo cáo của CBO “vì AUKUS đang diễn ra rất mạnh mẽ” và “tốc độ sản xuất tại Mỹ chắc chắn đang tăng lên”. Canberra đã cam kết chi 368 tỷ AUD (243 tỷ USD) trong 3 thập kỷ cho AUKUS, trong đó có hàng tỷ đô la đầu tư vào các cơ sở sản xuất của Anh và Mỹ.

Theo The Guardian, báo cáo của CBO cho biết kế hoạch đóng tàu mới nhất của Hải quân Mỹ hoàn toàn không tính đến thỏa thuận AUKUS. Tài liệu chỉ đề cập trong một chú thích rằng việc chuyển giao bất kỳ tàu ngầm lớp Virginia nào cho Australia “vẫn chưa được đưa vào kế hoạch”.

Tuy nhiên, CBO đã đánh giá tác động của thỏa thuận AUKUS và công bố một phân tích chi tiết chỉ ra rằng “năng lực công nghiệp sản xuất tàu ngầm của Mỹ hiện đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu về tàu ngầm của Hải quân”. Tốc độ đóng tàu ngầm đã chậm lại trong hai thập kỷ qua, và tiến độ đóng các tàu ngầm lớp Virginia bị chậm trễ từ 24 đến 36 tháng. Báo cáo của CBO chỉ rõ: “Vào những năm 2000, việc đóng một chiếc tàu ngầm mất từ 5 đến 6 năm, nhưng theo kế hoạch hiện tại, thời gian này đã kéo dài lên trung bình từ 10 đến 11 năm”.

Đạo luật của Mỹ quy định về thỏa thuận AUKUS nêu rõ rằng Tổng thống Mỹ chỉ có thể chuyển giao tàu ngầm cho Australia nếu việc rút chiếc tàu đó khỏi biên chế của Mỹ “không làm suy giảm năng lực tác chiến dưới mặt biển của Mỹ”.

Theo các điều khoản trong thỏa thuận AUKUS, Mỹ có quyền từ chối chuyển giao bất kỳ tàu ngầm nào cho Australia mà không phải chịu bất kỳ hình phạt nào.