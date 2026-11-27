Giao diện trang web săn khuyến mại OzBargain của Australia hiển thị thông tin đợt giảm giá Black Friday và Cyber Monday (từ 27–30/11/2026) cùng hàng loạt ưu đãi mua sắm trực tuyến. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, người tiêu dùng Australia được khuyến cáo cảnh giác với các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi trong dịp mua sắm Black Friday và Cyber Monday (ngày khuyến mãi lớn diễn ra vào thứ Hai ngay sau Black Friday), đặc biệt là các chương trình giảm giá giả mạo và website bán hàng được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Các chuyên gia cũng đồng thời kêu gọi doanh nghiệp bán lẻ tăng cường bảo vệ dữ liệu khách hàng trong giai đoạn mua sắm cao điểm.

Theo báo cáo của Đại học Monash, Black Friday ngày càng phổ biến và hiện đã trở thành sự kiện mua sắm giảm giá lớn nhất tại Australia. Tuy nhiên, khảo sát của PayPal cho thấy 54% người mua sắm trong dịp này lo ngại có thể bị lừa bởi các nhà bán lẻ hoặc website giả mạo khi mua hàng trực tuyến.

Dữ liệu của TrendLife cho thấy ranh giới giữa quảng cáo khuyến mãi hợp pháp và thông tin lừa đảo ngày càng khó phân biệt. Trong đợt mua sắm Black Friday và Cyber Monday năm 2025, khoảng 82% tin nhắn bị người Australia đánh dấu là đáng ngờ thực chất lại là thông tin tiếp thị hợp pháp. Điều này cho thấy người tiêu dùng ngày càng khó xác định đâu là thông tin an toàn, đâu là dấu hiệu lừa đảo.

Bà Lynette Owens, Phó Chủ tịch phụ trách giáo dục người tiêu dùng và truyền thông của TrendLife, cho biết các đối tượng lừa đảo ngày càng thành thạo trong việc giả mạo thông điệp quảng cáo của các nhà bán lẻ, sử dụng chiêu thức thúc giục mua hàng nhanh, giảm giá sâu và đường dẫn rút gọn để tạo cảm giác đây là chương trình khuyến mãi chính thức. Công nghệ AI còn cho phép tội phạm mạng tự động hóa và mở rộng quy mô các hoạt động lừa đảo, khiến những dấu hiệu nhận biết trước đây không còn đáng tin cậy.

Hiện người tiêu dùng Australia đang được cảnh báo về nhiều hình thức lừa đảo, từ website bán hàng giả mạo, tin nhắn và thư điện tử chứa đường dẫn độc hại đến các quảng cáo không đáng tin cậy trên mạng xã hội. Các đối tượng còn giả danh đơn vị vận chuyển uy tín như Australia Post để gửi thông báo giao hàng giả, hoặc dụ người mua bằng thẻ quà tặng giảm giá, mã khuyến mãi bí mật và thông báo trúng thưởng không có thật.

Bà Owens khuyến nghị người tiêu dùng kiểm tra chương trình khuyến mãi trực tiếp trên website hoặc ứng dụng chính thức của nhà bán lẻ, thay vì truy cập đường dẫn nhận được qua tin nhắn hoặc thư điện tử. Khi nghi ngờ, người mua nên hỏi ý kiến người khác trước khi cung cấp thông tin hoặc thực hiện thanh toán, bởi các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng tâm lý vội vàng và việc nạn nhân hành động một mình.

Bên cạnh trách nhiệm của người tiêu dùng, các chuyên gia an ninh mạng cũng kêu gọi doanh nghiệp bán lẻ tăng cường biện pháp bảo vệ thông tin khách hàng trong mùa mua sắm cao điểm. Ông Justin Moore, Giám đốc phụ trách hoạt động đối phó với các mối đe dọa của công ty an ninh mạng Arctic Wolf đang đề nghị doanh nghiệp kiểm tra tính hợp pháp của các tác nhân mua sắm sử dụng AI, hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm, giám sát những hoạt động tự động bất thường và xây dựng phương án ứng phó rõ ràng khi xảy ra sự cố an ninh mạng.