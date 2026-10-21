Australia cảnh báo chủ nghĩa cực đoan gia tăng sau vụ tấn công nghị sỹ

Cảnh sát Australia làm nhiệm vụ tại thành phố Sydney. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 21/10, Ủy viên Cảnh sát Liên bang Australia Krissy Barrett cảnh báo chủ nghĩa cực đoan trên không gian mạng gia tăng, làm sâu sắc thêm tình trạng phân cực chính trị, sau vụ tấn công nhằm vào nghị sỹ Helen Haines, người đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện ở Melbourne.

Bà Barrett cho biết các quan điểm cực đoan ngày càng phổ biến, đặc biệt trên mạng. Theo bà, cơ quan Cảnh sát Liên bang Australia ghi nhận số vụ lăng mạ trực tuyến, lời lẽ đe dọa và hành vi hăm dọa nhằm vào các nghị sỹ liên bang tiếp tục tăng.

Nữ nghị sỹ Haines, 65 tuổi, bị một xe Toyota Land Cruiser đâm gần văn phòng của bà tại thị trấn Wangaratta, bang Victoria, ngày 19/10.

Cảnh sát cho rằng vụ việc có chủ đích. Nghi phạm nam, 43 tuổi, bị buộc tội lái xe nguy hiểm gây thương tích nghiêm trọng, cố ý gây thương tích nghiêm trọng và hành vi gây tổn hại cho một quan chức công quyền.

Vụ việc gây chấn động Australia, nơi bạo lực chính trị hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, cảnh sát ghi nhận số vụ đe dọa và lăng mạ nhằm vào các quan chức dân cử gia tăng đều đặn trong những năm gần đây./.