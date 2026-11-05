Australia cân nhắc mạng xã hội riêng cho trẻ em

Tại phiên điều trần ở Tòa án Tối cao ngày 4-11, luật sư đại diện Chính phủ Liên bang Stephen Lloyd cho rằng Reddit có thể xây dựng dịch vụ độc lập mang tên Reddit Kids, không sử dụng dữ liệu tài khoản để cá nhân hóa nội dung bằng thuật toán.

Chính phủ lập luận các nền tảng dành riêng cho trẻ em vẫn có thể bảo đảm quyền tiếp cận thông tin và giao tiếp chính trị, nếu loại bỏ những tính năng gây hại. Tuy nhiên, luật sư của Reddit phản đối, cho rằng việc không được sử dụng nền tảng chính sẽ hạn chế khả năng tham gia các hoạt động như phiên hỏi - đáp trực tuyến với chính trị gia.

Reddit khẳng định ủng hộ mục tiêu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng nhưng cho rằng lệnh cấm diện rộng thiếu tính tương xứng. Công ty đang tiếp tục vận động điều chỉnh chính sách.

Tòa án Tối cao Australia hoãn tuyên án và dự kiến chưa đưa ra phán quyết cuối cùng trước đầu năm 2027.