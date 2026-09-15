Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Báo cáo “Thắt dây an toàn đúng cách” (Buckle Up Right) do Hiệp hội Ô tô Hoàng gia Australia (NRMA) công bố ngày 15/9 ghi nhận hơn 132.000 trường hợp bị xử phạt, với mức phạt khoảng 400 AUD (khoảng 285 USD) và 3 điểm trừ vào bằng lái xe cho mỗi trường hợp. Đây là mức phạt đáng kể, bởi thông thường người có bằng lái xe tại NSW có thể bị đình chỉ bằng khi bị trừ đủ 13 điểm phạt.

Trong số này, có hơn 88% mắc lỗi thắt dây an toàn không đúng cách, trong khi khoảng 12% là không thắt dây an toàn. Phụ nữ mang thai chiếm tỷ lệ đáng kể trong nhóm vi phạm không thắt dây an toàn.

Đáng chú ý, NRMA cho biết, số trường hợp bị phát hiện tăng mạnh chủ yếu do việc triển khai các camera AI mới, vốn có khả năng phát hiện nhiều hành vi vi phạm, trong đó có việc thắt dây an toàn không đúng quy định. Báo cáo cũng cho thấy có 40% số người tham gia khảo sát không biết rằng người điều khiển phương tiện có thể bị phạt nếu hành khách trên xe không thắt dây an toàn đúng cách.

NRMA đã kêu gọi chính quyền bang NSW triển khai chiến dịch tuyên truyền trên toàn bang về quy định sử dụng dây an toàn, trong đó tập trung vào nhóm phụ nữ mang thai và người cao tuổi. Tổ chức này cũng đề nghị cho phép người lái xe xác định hành khách trưởng thành vi phạm trong các trường hợp camera phát hiện lỗi, để người vi phạm thực tế phải chịu phạt. Đề xuất tương tự đang được xem xét tại bang Queensland.

Ông Peter Khoury, người phát ngôn của NRMA, khẳng định tổ chức này ủng hộ việc sử dụng công nghệ camera để thực thi quy định về dây an toàn. Ông cũng lưu ý rằng việc số trường hợp bị phạt tăng gần 24 lần, trong khi gần 90% liên quan đến sử dụng dây an toàn không đúng cách thay vì hoàn toàn không thắt dây, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân chấp hành nghiêm các quy định tham gia giao thông.