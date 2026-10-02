Australia bỏ phụ phí thẻ, mức tiết kiệm còn phụ thuộc giá bán

Theo SBS, quy định không thu phụ phí được áp dụng với thẻ tín dụng, ghi nợ và trả trước trên các mạng lưới Visa, Mastercard và eftpos. American Express và UnionPay cũng thực hiện thay đổi từ ngày 1-10, trong khi PayPal áp dụng từ ngày 5-10.

Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) ước tính người tiêu dùng trả khoảng 1,6 tỷ AUD phụ phí thẻ/năm.

Australia cấm phụ phí thẻ tín dụng từ ngày 1-10. Ảnh: iStock

Cùng với việc bỏ phụ phí, gói cải cách hạ trần phí trao đổi giữa các ngân hàng được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm khoảng 910 triệu AUD chi phí thanh toán hằng năm.

Tuy nhiên, theo RBA, việc bỏ phụ phí không làm mất đi chi phí xử lý giao dịch thẻ. Doanh nghiệp vẫn phải trả khoản này và có thể cộng vào giá hàng hóa, dịch vụ.

Phần lớn doanh nghiệp đã tính chi phí thanh toán thẻ vào giá niêm yết từ trước, nên RBA cho rằng họ không cần tăng giá vì quy định mới.

Những cơ sở này còn có thể giảm chi phí nhờ mức phí thanh toán thấp hơn. Với các doanh nghiệp trước đây thu phụ phí riêng, nếu chuyển khoản đó vào giá bán, tổng số tiền khách hàng phải trả có thể không thay đổi đáng kể.

Mức tiết kiệm của người dùng thẻ cũng phụ thuộc vào chính sách của ngân hàng. Theo RBA, một số tổ chức tài chính đã công bố điều chỉnh phí sử dụng thẻ, chương trình tích điểm và các quyền lợi khác sau đợt cải cách.

Việc bỏ phụ phí thẻ cũng không xóa mọi khoản thu bổ sung. Phí đặt chỗ, dịch vụ, giao hàng hợp lệ cùng phụ phí cuối tuần, ngày lễ vẫn có thể được áp dụng theo quy định.

RBA xác định lợi ích trực tiếp của cải cách là giúp người mua biết rõ hơn số tiền phải trả tại bước thanh toán và dễ so sánh giá giữa các nhà cung cấp.