Australia báo động tình trạng tiền giả

Thống kê của Ngân hàng Dự trữ Australia cho thấy trong vòng 12 tháng (tính đến ngày 31/3/2026), giới chức nước này đã thu giữ 40.613 tờ tiền giả.

Tỷ lệ phát hiện tiền giả trong quý I/2026 đã chạm mốc 20 tờ/1 triệu tờ tiền lưu hành. Con số này đánh dấu mức tăng đột biến 277% chỉ trong vòng 15 tháng so với mức thấp kỷ lục 5,3 tờ/1 triệu tờ được ghi nhận hồi tháng 12/2024.

Vào tháng 8/2026, lực lượng Biên phòng Australia cho biết đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể lượng tiền giả trị giá hàng triệu AUD tuồn vào nước này qua đường hàng không và bưu chính quốc tế kể từ đầu năm 2025.

Lực lượng này cảnh báo "chất lượng tiền giả đang được cải thiện một cách đáng lo ngại", trong khi tội phạm cũng sử dụng các thủ đoạn cất giấu ngày càng phức tạp.

Nhằm tăng cường khả năng chống tiền giả, từ năm 2007 đến 2020, Ngân hàng Dự trữ Australia đã triển khai chương trình nâng cấp "tiền giấy thế hệ mới” với độ bảo mật cao hơn nhờ được bổ sung các tính năng bảo mật động. Những tính năng mới bao gồm hình ảnh chim đang bay tạo hiệu ứng ba chiều (hologram) và con số đảo chiều hiển thị trong cửa sổ trong suốt.