Australia bán nhà máy từng chế tạo tàu sân bay Canberra cho doanh nghiệp Trung Quốc

Việc bán một nhà máy đóng tàu từng chế tạo những chiến hạm lớn như tàu sân bay trực thăng Canberra hay khu trục hạm Anzac cho một công ty đến từ Trung Quốc đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều tại Australia.

Theo thông báo, nhà máy đóng tàu cuối cùng của bang Victoria, có khả năng đóng và bảo dưỡng các tàu chiến cỡ lớn cho Hải quân Hoàng gia Australia đã được bán cho công ty thuộc sở hữu một phần của Tập đoàn EMKC đến từ Hồng Kông, Trung Quốc.

Được biết nhà máy đóng tàu Williamstown có vị trí khá đặc biệt khi nằm gần lối vào Cảng Melbourne, đây chính là cảng container lớn nhất của Australia.

Việc bán một cơ sở đóng tàu chiến lược cho doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hồng Kông đã làm dấy lên những câu hỏi về rủi ro tiềm tàng đối với an ninh quốc gia của Australia.

Luật an ninh quốc gia và quan hệ đối ngoại của Trung Quốc được cho là bao trùm lên cả những công ty có trụ sở tại Hồng Kông, điều này có thể khiến cơ quan tình báo Trung Quốc kiểm soát thương vụ nói trên.

Thông tin công khai cho biết bên mua là công ty EMKC³ trụ sở tại Australia, chuyên quản lý các quỹ bất động sản, nhưng doanh nghiệp này lại thuộc sở hữu một phần của Tập đoàn EMKC Hồng Kông.

Đáng lo ngại ở chỗ hiện chưa rõ liệu công ty Hồng Kông nói trên có phải là chủ sở hữu đa số cổ phần, hay thực chất phía Trung Quốc mới là bên nắm giữ chính.

Đại diện của EMKC³ - bà Felicity Richardson, xác nhận về việc công ty đã ký hợp đồng mua lại nhà máy đóng tàu này và đang đàm phán với các bên liên quan về phương án sử dụng trong tương lai.

Giá trị của thương vụ mua sắm không được công bố chính thức, tuy nhiên nhà máy đóng tàu nói trên từng được rao bán vào năm 2024, với giá trị ước tính lên tới 200 triệu AUD.

Nhà máy đóng tàu Williamstown có lịch sử hình thành từ năm 1858. Cơ sở này đã đóng cả 10 tàu khu trục lớp ANZAC cho Hải quân Australia và New Zealand.

Bên cạnh đó, cấu trúc thượng tầng và trang thiết bị nội thất của hai tàu sân bay trực thăng đổ bộ lớp Canberra của Hải quân Australia đó là chiếc HMAS Canberra và HMAS Adelaide cũng được chế tạo tại đây.

Công việc đóng chiếc tàu cuối cùng tại doanh nghiệp này đã hoàn thành từ năm 2016, sau đó một phần lớn nhân viên bị sa thải do không còn hoạt động nữa. Điều này khiến cơ sở trên thực chất quá lạc hậu so với các nhà máy tiên tiến mà Trung Quốc đang sở hữu trong nước.

Việc bán nhà máy đóng tàu Williamstown diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp Australia đang trải qua một cuộc tái cấu trúc lớn, họ đang dần loại bỏ lớp tàu khu trục Anzac lỗi thời và chuyển sang mua các tàu chiến đa năng mới thuộc dự án New FFM của Nhật Bản.

Tổng cộng Australia dự kiến ​​sẽ nhận được 11 chiến hạm loại này, trong đó 8 chiếc sẽ được đóng trực tiếp trong nước. Song song với đó, Canberra đang đầu tư vào việc xây dựng các cơ sở sản xuất mới để chế tạo tàu ngầm hạt nhân theo chương trình SSN-AUKUS.