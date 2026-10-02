Australia ban hành ba quy định siết thị thực du học

Theo thông cáo của chính phủ Australia ngày 2/10, các biện pháp mới tập trung vào ba nội dung chính, gồm hạn chế việc nộp hồ sơ xin thị thực sinh viên ngay tại Australia, siết quy định đối với người thân đi cùng và kéo dài thời gian hạn chế chuyển cơ sở đào tạo. Chính phủ Australia nhấn mạnh mục tiêu của các thay đổi là ngăn tình trạng “nhảy visa”, đồng thời bảo đảm thị thực sinh viên được sử dụng đúng mục đích học tập.

Cụ thể, quy định thứ nhất nêu rõ, phần lớn người đang giữ thị thực tạm thời tại Australia, trong đó có thị thực lao động kết hợp kỳ nghỉ và thị thực tay nghề có doanh nghiệp Australia bảo lãnh (Skills in demand), sẽ không còn được phép nộp hồ sơ xin thị thực sinh viên ngay tại Australia. Họ phải ở ngoài Australia tại thời điểm nộp đơn và khi thị thực mới được cấp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Uhomes

Đối với những người đang giữ thị thực sinh viên và muốn xin một thị thực sinh viên khác, việc nộp hồ sơ tại Australia cũng chỉ được phép trong một số trường hợp nhất định, như tiếp tục học lên trình độ cao hơn hoặc khi khóa học không thể tiếp tục do cơ sở đào tạo ngừng hoạt động. Người đang giữ thị thực sinh viên với tư cách người phụ thuộc nếu muốn chuyển thành đương đơn chính bắt buộc phải nộp hồ sơ từ bên ngoài Australia.

Quy định thứ hai siết việc đưa thành viên gia đình đi cùng. Phần lớn người xin thị thực sinh viên sẽ không còn được đưa vợ hoặc chồng và con vào hồ sơ, ngoại trừ một số nhóm như nghiên cứu sinh tiến sĩ, công dân một số nước Thái Bình Dương và ASEAN, cùng sinh viên được chính phủ Australia hoặc chính phủ nước ngoài tài trợ.

Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến tháng 6/2026, có khoảng 688.000 sinh viên quốc tế đang theo học tại Australia, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2025. Xét trên tổng số các nhóm di cư, du học sinh vẫn là nhóm cư dân tạm thời lớn nhất của quốc gia này.

Chính phủ Australia cho biết quy định mới không nhằm chia tách những gia đình đang sống cùng nhau tại nước này. Trong một số trường hợp, sinh viên vẫn có thể đưa người thân đang ở Australia vào hồ sơ xin thị thực mới. Tuy nhiên, sau khi thị thực sinh viên đã được cấp, họ sẽ không còn được bổ sung thêm vợ, chồng hoặc con vào hồ sơ như trước.

Thay đổi thứ ba liên quan đến việc chuyển cơ sở đào tạo. Từ ngày 2/10/2026 - 30/6/2027, sinh viên quốc tế không thuộc khối phổ thông phải học khóa chính tại cơ sở ban đầu ít nhất 12 tháng trước khi được chuyển sang trường khác, tăng gấp đôi so với thời hạn 6 tháng trước đây. Học sinh phổ thông tiếp tục áp dụng quy định 6 tháng.

Australia vẫn cho phép chuyển trường sớm trong một số trường hợp đặc biệt hoặc khi cơ sở hay khóa học không còn được đăng ký. Từ ngày 1/7/2027, nước này dự kiến đưa vào áp dụng một diện thị thực riêng dành cho sinh viên muốn chuyển trường. Sinh viên phải được cấp thị thực mới trước khi bắt đầu học tại cơ sở mới và chỉ được chuyển sang khóa học cùng hoặc cao hơn trong khung trình độ Australia.

Trợ lý Bộ trưởng Giáo dục Quốc tế Australia Julian Hill cho biết, việc kéo dài thời hạn hạn chế chuyển trường lên 12 tháng là biện pháp chuyển tiếp nhằm xử lý tình trạng sinh viên chuyển cơ sở đào tạo với quy mô lớn sau khi đã nhập cảnh. Ông nhấn mạnh, Australia vẫn chào đón sinh viên quốc tế có nhu cầu học tập thực chất, trong khi tăng cường kiểm soát để bảo vệ chất lượng và uy tín của ngành giáo dục quốc tế.