Phát biểu với báo giới tại Sydney, ông Marles cho rằng nhận định của CBO là không chính xác. Trước đó, trong báo cáo công bố tháng 11, CBO cảnh báo việc Mỹ bán tàu ngầm lớp Virginia cho Australia có thể làm giảm số lượng tàu ngầm tấn công mà Hải quân Mỹ có thể duy trì trong dài hạn, kéo dài đến năm 2060.

Bộ trưởng Marles khẳng định ông không lo ngại về đánh giá trên, bởi chương trình AUKUS vẫn đang được triển khai và năng lực sản xuất tàu ngầm của Mỹ đang tăng lên đáng kể. Hồi tháng 10, ông cũng cho biết Australia vẫn đang đi đúng lộ trình để tiếp nhận những chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên từ Mỹ vào đầu thập niên 2030.

AUKUS là chương trình hợp tác quốc phòng giữa Australia, Anh và Mỹ, được thành lập năm 2021. Đây cũng là dự án quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay của Australia. Theo thỏa thuận, các tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ sẽ được triển khai luân phiên tại Australia từ năm 2027. Mỹ dự kiến chuyển giao một số tàu ngầm loại này cho Canberra từ khoảng năm 2030. Trong giai đoạn tiếp theo, Anh và Australia sẽ hợp tác phát triển một thế hệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới.

Để triển khai chương trình, Australia đã cam kết đầu tư 368 tỷ AUD (khoảng 243 tỷ USD) trong vòng 30 năm, bao gồm các khoản đầu tư vào cơ sở sản xuất quốc phòng tại Mỹ và Anh.