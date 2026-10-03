Australia áp dụng quy định mới về visa du học

Theo quy định mới, sinh viên quốc tế muốn chuyển đổi khóa học phải xin một visa hoàn toàn mới. Quy định này được áp dụng cùng với lệnh cấm chuyển từ bậc học cao xuống bậc học thấp hơn đã được công bố trước đó.

Những người đang giữ visa du học mã ngạch 500, nếu không đáp ứng yêu cầu chuyển tiếp lên bậc học cao hơn, sẽ không được nộp hồ sơ xin visa mới khi đang ở Australia. Các trường hợp này phải nộp hồ sơ từ nước ngoài.

Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke cho biết những thay đổi trên nhằm xây dựng hệ thống di trú đáng tin cậy và ngăn các đại lý, luật sư di trú trục lợi chính sách.

Việc điều chỉnh visa du học nằm trong kế hoạch đưa mức di cư ròng hằng năm của Australia từ gần 300.000 người hiện nay xuống còn 225.000 người vào năm 2028.