Aura Battle vào trường học: Sân trường hóa 'sàn đấu' bá khí của Gen Alpha

Aura Battle là trào lưu bắt nguồn từ teen nước ngoài. Trong đó, người chơi lần lượt thể hiện thần thái và sự tự tin để tạo ấn tượng với những người xung quanh.

Khái niệm farm aura cũng từ đó trở nên quen thuộc. Trong ngôn ngữ của Gen Z và Gen Alpha, farm aura là việc teen tạo ra những khoảnh khắc ấn tượng nhằm thu hút sự chú ý. Với một cú tạo dáng khiến cả nhóm reo hò có thể giúp đấu thủ tăng thêm "hào quang", trong khi chỉ một pha xử lý vụng về cũng đủ khiến "hào quang" ấy vụt tắt.

Khi du nhập vào trường học, Aura Battle cũng được “biến tấu” cho hợp chất học đường. Không còn những màn thể hiện quá cầu kỳ, “sàn đấu” có thể xuất hiện ngay ở sân trường, hành lang trong giờ ra chơi. Đấu thủ đôi khi chỉ cần một cú xoay người đúng lúc, một dáng đứng “không ai bằng” hoặc một màn ứng biến khiến cả nhóm cười nghiêng ngả để ghi điểm.

Teen thích thú theo dõi một màn Aura Battle. Nguồn: @ 10a4_hv

Từ sân trường đến hành lang, các nhóm bạn liên tục bày ra những màn so tài, rồi ghi hình và chia sẻ lên mạng xã hội. Mỗi lớp, mỗi nhóm bạn lại tự nghĩ ra cách “chấm aura” riêng, khiến các trận đấu vừa ngẫu hứng vừa hài hước.

Những ngày gần đây, trên thành phố "Sợi chỉ” (Threads), teen THPT chuyên Trần Phú - Hải Phòng còn “gửi thư mời” tham gia sàn đấu “bá khí”, khiến netizen không khỏi "hóng" chuyện. Nhiều bạn cũng nhanh chóng nhập cuộc, góp thêm những màn đối đầu khiến không khí cuộc thi đẩy lên cao trào.

Đoạn clip teen chuyên Trần Phú Hải Phòng so tài “hào quang” viral mạng xã hội. Nguồn:@nam.vu.ng.

Tuy nhiên, khi diễn ra trong môi trường học đường, những màn “đấu aura” này vẫn cần được chú ý điều chỉnh để tránh ảnh hưởng đến giờ học, trật tự chung và an toàn của người tham gia.

Khoảnh khắc hài hước khi cô giáo "bất lực" trước vũ đạo của các đấu thủ. Nguồn: @michelincccc