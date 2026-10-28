Audi xây nhà máy ô tô đầu tiên tại Mỹ

Theo Motor1, hãng xe sang Đức Audi dự kiến đầu tư khoảng 4 tỷ USD (tương đương 103.000 tỷ đồng) để xây dựng nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên tại Mỹ. Cơ sở đặt ở bang Georgia, dự kiến khởi công năm 2027 và bắt đầu hoạt động vào đầu thập niên 2030, tạo khoảng 4.500 việc làm.

hãng xe sang Đức Audi dự kiến đầu tư khoảng 4 tỷ USD để xây dựng nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên tại Mỹ.

Nhà máy có công suất thiết kế tối đa 200.000 xe mỗi năm, tập trung vào các dòng SUV hạng sang dành cho khách hàng Bắc Mỹ. Đây là bước thay đổi trong chiến lược của Audi, hãng vốn chủ yếu cung cấp xe cho thị trường Mỹ thông qua nhập khẩu từ các nhà máy ở nước ngoài.

Việc sản xuất ngay tại Mỹ giúp Audi giảm phụ thuộc vào hoạt động nhập khẩu, hạn chế tác động của thuế nhập khẩu ô tô, đồng thời rút ngắn khoảng cách từ nhà máy đến thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, chi phí linh kiện và các yếu tố thương mại khác vẫn ảnh hưởng đến giá thành xe.

Audi chưa công bố cụ thể những mẫu xe sẽ được sản xuất tại nhà máy mới. Theo Motor1, hai cái tên tiềm năng là Q7 thế hệ mới và Q9, những dòng SUV cỡ lớn hướng đến khách hàng Bắc Mỹ.

Audi Q9 2027 (bên trái) và Audi Q7 2027 (bên phải).

Trước khi nhà máy tại Georgia đi vào hoạt động, Q7 và Q9 sẽ được cung cấp từ cơ sở sản xuất ở Bratislava, Slovakia. Do thời điểm vận hành còn cách nhiều năm, các phiên bản nâng cấp của hai mẫu xe này có thể là những sản phẩm đầu tiên xuất xưởng tại Mỹ.

Audi Q8 thế hệ tiếp theo cũng có khả năng được đưa vào dây chuyền tại Georgia nhờ sử dụng chung nền tảng với Q7. Tuy nhiên, đây mới là những dự đoán, chưa được hãng xác nhận.

Đáng chú ý, Audi xây dựng cơ sở sản xuất riêng dù tập đoàn mẹ Volkswagen đang phát triển nhà máy của thương hiệu Scout Motors tại South Carolina, cũng thuộc khu vực đông nam Mỹ. Dự án này có vốn đầu tư dự kiến 2 tỷ USD, công suất tối đa 200.000 xe mỗi năm, chuyên sản xuất SUV Traveler và bán tải Terra.

Hai nhà máy phục vụ những nhóm sản phẩm khác nhau. Trong khi Audi tập trung vào SUV hạng sang, Scout phát triển các dòng xe địa hình sử dụng kết cấu khung gầm rời.

Kế hoạch đầu tư của Audi diễn ra trong bối cảnh Volkswagen đang tìm cách cắt giảm chi phí và cải thiện lợi nhuận trước sức ép cạnh tranh, đặc biệt tại Trung Quốc. Dù vậy, tập đoàn vẫn dành nguồn lực lớn để mở rộng sản xuất tại Bắc Mỹ.

Theo Motor1, ngoài việc hạn chế tác động của thuế nhập khẩu, sản xuất tại Mỹ còn giúp Audi tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ xe sang đã có nhà máy trong khu vực. Kế hoạch hiện tập trung phục vụ khách hàng Bắc Mỹ, chưa đề cập đến việc cung cấp xe từ nhà máy mới cho thị trường Việt Nam.