Audi tiếp tục hạ dự báo doanh thu, lợi nhuận năm 2026

Mẫu Audi Q5 Sportback S line mới của Audi. Ảnh: BNEWS/TTXVN phát

Hãng xe Audi của Đức tiếp tục chịu sức ép lớn trong quý III/2026 khi nhu cầu tại Trung Quốc giảm mạnh và chi phí liên quan tới thuế quan tại Mỹ gia tăng, buộc doanh nghiệp này một lần nữa hạ dự báo doanh thu và lợi nhuận của năm nay.

Ngày 30/10, Audi cho biết kết quả kinh doanh trong quý III/2026 thấp hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước, trong đó thị trường Trung Quốc là một trong những nguyên nhân chính. Giám đốc Tài chính Audi Jürgen Rittersberger cho hay hoạt động kinh doanh xe sử dụng động cơ đốt trong tại Trung Quốc đặc biệt suy yếu.

Trong 9 tháng năm 2026, doanh thu của Audi giảm hơn 6 tỷ euro xuống còn khoảng 42 tỷ euro. Lợi nhuận hoạt động giảm từ 1,56 tỷ euro cùng kỳ năm trước xuống 1,15 tỷ euro, trong khi biên lợi nhuận hoạt động giảm 0,5 điểm phần trăm xuống còn 2,7%.

Ông Rittersberger thừa nhận các chỉ số hiện tại cho thấy Audi cần hành động khẩn trương để cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Trước tình hình này, hãng tiếp tục điều chỉnh giảm triển vọng năm 2026. Audi hiện dự báo doanh thu cả năm chỉ đạt khoảng 55-59 tỷ euro, với biên lợi nhuận trên doanh thu từ 3-5%.

Con số này thấp hơn đáng kể so với dự báo được đưa ra hồi tháng 7/2026, khi hãng vẫn kỳ vọng doanh thu đạt 58-63 tỷ euro, với biên lợi nhuận từ 5-7%.

Bên cạnh sự suy yếu tại thị trường Trung Quốc, Audi còn chịu sức ép từ các mức thuế quan của Mỹ. Hai yếu tố này đang tác động trực tiếp tới một hãng xe vốn phụ thuộc lớn vào thị trường quốc tế và phân khúc ô tô cao cấp.

Audi cho biết kỳ vọng hoạt động kinh doanh sẽ cải thiện đáng kể trong quý IV/2026. Một trong những động lực được hãng đặt kỳ vọng là các mẫu SUV mới Q7 và Q9 tại Mỹ.

Ông Rittersberger nhấn mạnh Audi vẫn đặt tham vọng lớn vào thị trường Mỹ, nơi ông mô tả là thị trường ô tô cao cấp lớn thứ hai thế giới nhưng hiện hãng chưa khai thác hết tiềm năng.

Trong chiến lược tăng cường hiện diện tại Mỹ, Audi dự kiến xây dựng một cơ sở sản xuất tại bang Georgia. Kế hoạch xây dựng nhà máy tại Georgia đã thu hút chú ý sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố dự án tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang này, với sự hiện diện của Tổng Giám đốc Audi Gernot Döllner.

Kết quả kinh doanh của Audi phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với các hãng xe cao cấp của Đức giữa lúc thị trường Trung Quốc suy yếu, cạnh tranh quốc tế gia tăng và chính sách thương mại của Mỹ làm chi phí tiếp cận thị trường cao hơn.

Trong ngắn hạn, khả năng phục hồi của Audi sẽ phụ thuộc nhiều vào kết quả kinh doanh trong quý IV/2026, đặc biệt tại Mỹ, cũng như khả năng hạn chế đà suy giảm tại Trung Quốc.