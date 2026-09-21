Audi Q3 “dính” triệu hồi tại châu Âu, xe tại Việt Nam có bị ảnh hưởng

Trước các thông tin cảnh báo an toàn gần đây từ Cổng cảnh báo an toàn của Liên minh Châu Âu (EU Safety Gate) và Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương, Audi Việt Nam cung cấp thông tin chính thức về phạm vi ảnh hưởng của chiến dịch triệu hồi 68GG đối với các mẫu Audi Q3 đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Cụ thể, hệ thống cảnh báo sản phẩm nguy hiểm phi thực phẩm của Liên minh Châu Âu (Safety Gate) đã phát đi cảnh báo đối với một số xe Audi Q3 sản xuất tại Đức trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/2025 đến ngày 05/06/2026, thuộc model e12018/85800543*(FJ).

Theo thông tin của chiến dịch, nguyên nhân liên quan đến nguy cơ lỗi mối hàn tại bộ tạo khí của cơ cấu căng đai an toàn ghế trước. Trong trường hợp xảy ra va chạm, lỗi này có thể khiến một số chi tiết bị tách rời và làm tăng nguy cơ gây thương tích cho người ngồi trên xe.

Chiến dịch này được Tập đoàn Audi AG quản lý trên hệ thống toàn cầu với mã hiệu Recall 68GG.

Audi Q3 được phân phối chính hãng tại Việt Nam không thuộc phạm vi của chiến dịch triệu hồi tại châu Âu

Tại Việt Nam, sau khi tiếp nhận thông tin, Audi Việt Nam đã kiểm tra và đối chiếu dữ liệu trên hệ thống quản lý triệu hồi của nhà sản xuất (OEM Recall Database).

Kết quả đối chiếu xác nhận không có xe Audi Q3 được phân phối chính hãng tại Việt Nam thuộc phạm vi của chiến dịch Recall 68GG.

Việc xác định phạm vi ảnh hưởng được thực hiện dựa trên các thông tin kỹ thuật và mã định danh xe, cụ thể:

Kết quả đối chiếu VIN: 0 xe tại Việt Nam thuộc phạm vi ảnh hưởng. Mặc dù chiến dịch 68GG được ghi nhận ở trạng thái Kích hoạt (ACTIVE) trên hệ thống toàn cầu, dữ liệu quản lý triệu hồi xác nhận không có xe Audi Q3 phân phối chính hãng tại Việt Nam nằm trong danh sách xe bị ảnh hưởng.

Khác biệt về model: Chiến dịch 68GG áp dụng cho các xe thuộc model e12018/85800543*(FJ). Các xe Audi Q3 phân phối chính hãng tại Việt Nam không thuộc model này. Trên nhãn xe nhập khẩu chính thức vào Việt Nam, nhà máy Audi cũng không ấn định model nêu trên.

Trên cơ sở đối chiếu dữ liệu OEM và thông tin kỹ thuật của chiến dịch, không có xe Audi Q3 phân phối chính hãng tại Việt Nam thuộc phạm vi triệu hồi 68GG.

Bên cạnh đó, các mẫu xe ô tô nhập khẩu chính hãng vào Việt Nam được thực hiện kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các quy định hiện hành, trong đó có QCVN 09:2024/BGTVT. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật áp dụng đối với xe ô tô mới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.