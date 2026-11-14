Audi Nuvolari đắt gấp đôi siêu xe Lamborghini Temerario

Sau khoảng 5 tháng kể từ khi ra mắt tại châu Âu, Audi chính thức xác nhận mẫu siêu xe Audi Nuvolari sẽ được phân phối tại thị trường Mỹ. Đây là dòng sản phẩm giới hạn kế nhiệm Audi R8, đánh dấu bước chuyển sang hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ V8 twin-turbo và động cơ điện phụ trợ.

Ra mắt vào tháng 6/2026, Nuvolari là mẫu siêu xe thay thế cho biểu tượng Audi R8, vốn được phân phối trong khoảng 17 năm với sản lượng 44.430 chiếc trên toàn cầu.

Theo kế hoạch, những chiếc Nuvolari đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng Mỹ trong nửa cuối năm 2028. Sản lượng toàn cầu của mẫu xe này chỉ giới hạn ở 499 chiếc, trong đó thị trường này chỉ được phân bổ 182 chiếc.

Đáng chú ý, Audi Nuvolari có giá khởi điểm lên đến 700.000 USD tại Mỹ. Mức giá này cao hơn khoảng 100.000 USD so với Lamborghini Revuelto, đắt hơn gần 150.000 USD so với Ferrari 849 Testarossa và gần gấp đôi giá bán khởi điểm 382.654 USD của Lamborghini Temerario.

Với mức giá khởi điểm khoảng 700.000 USD, Nuvolari đắt gần 3 lần đàn anh Audi R8 V10 GT và gấp đôi siêu xe Lamborghini Temerario, vốn cùng sở hữu cấu hình động cơ V8 twin-turbo cùng 3 động cơ điện phụ trợ.

Nếu so sánh với mẫu xe tiền nhiệm, mức giá của Nuvolari cũng tạo ra khoảng cách đáng kể. Phiên bản Audi R8 V10 GT giới hạn 333 chiếc toàn cầu từng được bán với giá 253.290 USD vào năm 2022. Đây cũng là phiên bản cuối cùng của R8 sử dụng động cơ V10 hút khí tự nhiên dung tích 5.2L từng làm nên danh tiếng của dòng siêu xe này.

Về mặt vận hành, Audi Nuvolari sở hữu động cơ V8 twin-turbo 4.0L tương tự Lamborghini Temerario, kết hợp với 3 motor điện dạng axial flux. Tổng công suất hệ thống đạt 1.001 mã lực, cao hơn 81 mã lực so với mẫu siêu xe đến từ Italy.

Với sản lượng chỉ 499 chiếc trên toàn cầu, Nuvolari nhiều khả năng sẽ hướng đến nhóm khách hàng sưu tầm xe đặc biệt hơn là những người tìm kiếm một mẫu siêu xe sử dụng thường xuyên.

Bên cạnh cấu hình kỹ thuật, Audi Nuvolari còn có khả năng cá nhân hóa khá đa dạng. Ngay từ cấu hình tiêu chuẩn, khách hàng có thể lựa chọn hơn 50 màu sơn bóng và 10 màu sơn mờ. Những người muốn sở hữu diện mạo khác biệt hơn có thể đặt màu sơn riêng thông qua chương trình Audi Exclusive, hoặc lựa chọn lớp vỏ ngoài bằng sợi carbon để lộ kết cấu vật liệu.

Với giá khởi điểm 700.000 USD, Nuvolari đã nằm trong nhóm siêu xe có mức giá đặc biệt cao. Con số này nhiều khả năng còn tăng đáng kể khi khách hàng lựa chọn thêm các trang bị tùy chọn và gói cá nhân hóa. Với sản lượng chỉ 499 chiếc trên toàn cầu, Nuvolari nhiều khả năng sẽ hướng đến nhóm khách hàng sưu tầm xe đặc biệt hơn là những người tìm kiếm một mẫu siêu xe sử dụng thường xuyên.

Thu Uyên