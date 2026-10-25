Audi lên kế hoạch xây nhà máy 4 tỷ USD ở Mỹ

Audi cho biết đang lên kế hoạch đưa những chiếc SUV lớn nhất và cao cấp nhất của hãng đến và sản xuất trực tiếp tại Macon, Georgia. Ảnh: Reuters.

Thông tin được ông Trump công bố khi phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Perry, gần Macon (miền trung Georgia, nơi đặt nhà máy của Volkswagen) hôm thứ bảy, theo Reuters.

Như vậy, sau nhiều năm gây áp lực buộc các hãng xe chuyển dây chuyền sản xuất về Mỹ cùng các biện pháp thuế quan mạnh tay với ôtô, thép, nhôm và phụ tùng, Mỹ đã thu hút thành công Audi, thương hiệu xe sang thuộc tập đoàn Volkswagen xây dựng nhà máy lắp ráp đầu tiên tại Mỹ.

Năm ngoái, các biện pháp thuế quan của ông Trump đã khiến Audi thiệt hại tới 1,2 tỷ euro (1,4 tỷ USD) do hãng buộc phải nhập khẩu toàn bộ xe vào thị trường Mỹ từ châu Âu hoặc Mexico.

"Chúng tôi đang lên kế hoạch đưa những chiếc SUV lớn nhất và cao cấp nhất của mình đến và sản xuất trực tiếp tại Macon, Georgia", Giám đốc điều hành Audi, Gernot Doellner, tuyên bố tại sự kiện, nhấn mạnh "đây là một khoản đầu tư dài hạn vì chúng tôi tin tưởng vào thị trường Mỹ".

Đại diện hãng cho biết dự án này sẽ tạo ra khoảng 4.500 việc làm mới. Nhà máy dự kiến bắt đầu xây dựng năm 2027 và đi vào hoạt động đầu những năm 2030.

Theo một quan chức Mỹ tiết lộ, nhà máy tại Georgia sẽ đóng vai trò chủ lực trong việc lắp ráp các dòng SUV cao cấp nhất của hãng như Q7, Q8 và Q9.

Vị này cũng cho biết Audi đang lên kế hoạch sản xuất 25.000 xe mỗi năm tại bang Nam Carolina lân cận, một phần nhằm xuất khẩu. Những chiếc xe này sẽ được lắp ráp tại nhà máy trị giá 2 tỷ USD của Scout Motors (thương hiệu xe địa hình thuộc tập đoàn Volkswagen) hiện được gấp rút xây dựng tại Blythewood, gần thủ phủ Columbia của bang.

Trước Audi, vào tháng 7 vừa qua, hãng xe Nhật Bản Toyota cũng đã công bố khoản đầu tư lên đến 3,6 tỷ USD nhằm xây dựng một dây chuyền lắp ráp xe tải rộng tới 2,5 triệu feet vuông (232.000 m2) tại khu phức hợp ở San Antonio, Texas và chuyển một phần sản xuất xe tải từ Mexico sang Mỹ. Hãng cho biết việc mở rộng sẽ hoàn thành vào năm 2030, tạo ra 2.000 việc làm mới.

Trong khi đó, Honda đang cân nhắc xây dựng một nhà máy lắp ráp tại Mỹ, nhưng cũng cảnh báo rằng họ có thể sẽ không làm vậy nếu Hiệp định thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) không được gia hạn. Hãng Hyundai của Hàn Quốc năm ngoái cho biết nếu chắc chắn về USMCA, họ sẽ ngay lập tức đầu tư hơn 20 tỷ USD vào Mỹ.

Thực tế, bên cạnh vấn đề thuế quan, ông Trump cũng đã cắt giảm các ưu đãi của chính phủ dành cho xe điện, dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong sản xuất xe điện và pin tại Mỹ. Số lượng việc làm trong ngành ôtô và phụ tùng nước này đã giảm kể từ khi ông Trump nhậm chức năm ngoái.

Riêng với Audi, doanh số của hãng đã suy yếu hai năm liền và tiếp tục giảm 7% trong nửa đầu năm 2026 do sự cạnh tranh khốc liệt tại Trung Quốc và thuế quan Mỹ. Trong đó, thị trường Mỹ ghi nhận mức giảm doanh số đến 16%.

Kết quả kinh doanh ảm đạm cũng làm dấy lên mối lo ngại với nhà máy Neckarsulm của Audi ở tây nam nước Đức, đang đối mặt với nguy cơ đóng cửa sau năm 2030 cùng ba nhà máy khác của tập đoàn Volkswagen.