Audi lật 'ngửa bụng' sau cú va chạm mạnh với xe Toyota

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Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 22/9 trên đường 130 Metre, thuộc khu vực đồn cảnh sát Bisrakh, Greater Noida, Ấn Độ. Một chiếc Audi va chạm mạnh với Toyota Glanza khiến chiếc sedan hạng sang bị lật ngửa giữa đường. Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường và các tài xế gần đó, đồng thời khiến giao thông tại khu vực bị gián đoạn trong thời gian ngắn.

Theo báo cáo của Times of India, lực va chạm đủ mạnh để khiến chiếc Audi lật sau vụ va chạm. Tuy nhiên, trình tự chính xác dẫn đến tai nạn và nguyên nhân khiến hai xe đâm nhau vẫn chưa được xác định.

Sau tai nạn, nhiều người có mặt tại hiện trường đã dừng lại để hỗ trợ. Một số tài xế và người đi đường cùng nhau dựng chiếc Audi bị lật trở lại vị trí ban đầu.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc Audi nằm ngửa giữa đường, xung quanh là nhiều người tập trung theo dõi vụ việc. Hai phương tiện đều bị hư hỏng sau cú va chạm.

Dù vụ va chạm được đánh giá là mạnh, cảnh sát cho biết không có trường hợp thương tích nào được ghi nhận.

Cảnh sát đang điều tra các tình tiết liên quan đến vụ tai nạn, trong đó có hướng di chuyển và tốc độ của hai phương tiện trước khi xảy ra va chạm.

Đến nay, nhà chức trách chưa xác định trách nhiệm của tài xế nào trong vụ việc. Thông tin chi tiết hơn về mức độ hư hỏng của hai xe cũng chưa được công bố.

Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường 130 Metre, một tuyến đường rộng ở Greater Noida, nơi các phương tiện có thể di chuyển với tốc độ tương đối cao. Cảnh sát tiếp tục làm rõ nguyên nhân khiến hai xe xảy ra va chạm.

Theo Timesofindia

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