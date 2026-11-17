Carscoops đưa tin, trải qua bốn thế hệ và 32 năm có mặt trên thị trường, Audi A8 đã chính thức ngừng sản xuất. Chiếc A8 cuối cùng đã lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp tại nhà máy Neckarsulm (Đức) vào giữa tháng 10, sau khi Audi ngừng nhận đơn đặt hàng cho mẫu xe này từ đầu năm.

Audi A8 ngừng sản xuất.

Thế hệ A8 đầu tiên ra mắt vào đầu năm 1994 và hai năm sau đó, Audi giới thiệu phiên bản hiệu năng cao S8 với động cơ V8 4.2L hút khí tự nhiên nâng cấp, sản sinh công suất 355 mã lực.

Trải qua bốn thế hệ, Audi A8 vẫn duy trì vị thế là một lựa chọn phổ biến trong phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, mẫu xe này bắt đầu bộc lộ sự già cỗi khi đặt cạnh các đối thủ đời mới hơn như Mercedes-Benz S-Class và BMW 7 Series.

Thế hệ S-Class hiện hành ra mắt từ năm 2020 và vừa được nâng cấp cho phiên bản 2027, trong khi BMW 7 Series thế hệ mới đã có mặt trên thị trường từ năm 2022. So với hai đối thủ này, A8 thế hệ thứ tư đã xuất hiện từ tận năm 2017.

Việc ngừng sản xuất A8 để lại một khoảng trống lớn trong danh mục sản phẩm của Audi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Q9 hoàn toàn mới sẽ phần nào mang lại sự lựa chọn cỡ lớn cao cấp cho khách hàng.

Với kích thước lớn hơn đáng kể so với Q7, Q9 đang định hình để trở thành mẫu xe sang trọng bậc nhất của thương hiệu. Audi sẽ phân phối Q9 với cấu hình 6 và 7 chỗ ngồi, đi kèm cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn tích hợp hệ thống đèn viền nội thất tiên tiến, hàng loạt vật liệu cao cấp, tối đa ba màn hình trên bảng táp-lô cùng bộ sạc không dây MagSafe.

Dù chưa có mẫu xe kế nhiệm trực tiếp nào cho A8 được xác nhận, Audi dường như vẫn đang ấp ủ những kế hoạch riêng.

Tạp chí Auto Motor und Sport cho rằng thương hiệu Đức đang đàm phán với Huawei để sử dụng kiến trúc nền tảng xe của tập đoàn công nghệ này nhằm phát triển một mẫu sedan hạng sang mới tại Trung Quốc.

Thông tin chi tiết về mẫu xe này hiện còn rất hạn chế, bao gồm cả việc liệu xe có được bán bên ngoài thị trường Trung Quốc hay không.

Nếu dự án này thành hiện thực, mẫu xe mới sẽ tiếp bước các dòng Audi sản xuất tại Trung Quốc khác, nổi bật nhất là E5 Sportback và E7X được bán dưới thương hiệu viết hoa toàn bộ "AUDI" và do hãng hợp tác phát triển cùng SAIC Motor.

Doanh số của mẫu xe sang Audi A8 đã sụt giảm vào giai đoạn cuối vòng đời. Lượng tiêu thụ của dòng sedan này từng đạt đỉnh với hơn 6.000 xe tại thị trường Mỹ vào năm 2013, nhưng đã sụt giảm liên tục kể từ đó. Trong năm 2025, chỉ có vỏn vẹn 1.406 chiếc A8 được bán ra. Để dễ so sánh, BMW đã bán được 11.393 chiếc 7 Series tại Mỹ trong năm 2025, trong khi Mercedes tiêu thụ tới 7.408 chiếc S-Class.