Audi đầu tư 4 tỷ USD xây nhà máy ô tô đầu tiên tại Mỹ

Biểu tượng của Audi. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Ngày 24/10, hãng sản xuất ô tô hạng sang Audi của Đức công bố kế hoạch đầu tư khoảng 4 tỷ USD xây dựng nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên của hãng tại Mỹ, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy các doanh nghiệp nước ngoài chuyển hoạt động sản xuất sang thị trường này.

Thông báo được đưa ra tại cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Trump ở thành phố Perry, bang Georgia, với sự tham dự của Giám đốc điều hành Audi Gernot Döllner.

Ông Döllner nhấn mạnh Mỹ là một trong những thị trường ô tô hạng sang quan trọng nhất thế giới, song Audi vẫn chưa khai thác hết tiềm năng tại đây.

Nhà máy dự kiến được xây dựng tại khu công nghiệp Middle Georgia Megasite, thuộc hạt Peach, gần thành phố Macon, với công suất tối đa 200.000 xe mỗi năm và tạo khoảng 4.500 việc làm.

Công tác chuẩn bị dự kiến bắt đầu từ năm 2027, trong khi sản xuất hàng loạt có thể được triển khai vào đầu những năm 2030. Chính quyền bang Georgia đặt mục tiêu nhà máy đi vào sản xuất toàn diện từ năm 2031.

Theo một quan chức Mỹ, nhà máy dự kiến sản xuất các dòng xe thể thao đa dụng (SUV) cỡ lớn Audi Q7, Q8 và Q9, hướng đến khách hàng Bắc Mỹ. Việc đặt cơ sở sản xuất ngay tại Mỹ sẽ giúp Audi giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng quốc tế, hạn chế tác động từ biến động tỷ giá và tăng khả năng cạnh tranh với các hãng đã có nhà máy tại thị trường này.

Chính sách thuế quan của Tổng thống Trump được xem là một yếu tố thúc đẩy quyết định đầu tư. Washington đã áp thuế bổ sung đối với ô tô và phụ tùng nhập khẩu nhằm khuyến khích các nhà sản xuất mở rộng sản xuất trong nước.

Các mức thuế này khiến Audi thiệt hại khoảng 1,2 tỷ euro trong năm ngoái. Tuy nhiên, hãng cũng nhấn mạnh những yếu tố dài hạn như quy mô thị trường, hạ tầng giao thông và mạng lưới nhà cung cấp tại địa phương.

Bang Georgia được lựa chọn nhờ mạng lưới công nghiệp phụ trợ, giao thông thuận lợi và nguồn lao động có tay nghề. Đây cũng là địa bàn sản xuất ô tô lâu năm, với các nhà máy của Kia và Hyundai, cùng hệ thống cảng biển lớn phục vụ vận chuyển xe và linh kiện.