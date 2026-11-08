Audi cân nhắc mở rộng dự án nhà máy tại Mỹ

Audi đang xem xét mở rộng quy mô nhà máy lắp ráp ôtô đầu tiên tại Mỹ với khoản đầu tư bổ sung 3 tỷ USD, qua đó nâng tổng vốn đầu tư dự kiến lên 7 tỷ USD và tạo thêm 3.000 việc làm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hãng xe Đức tìm cách giảm tác động từ các mức thuế nhập khẩu của Mỹ.

Kế hoạch mở rộng quy mô nhà máy tại Mỹ của Audi

Audi công bố kế hoạch xây dựng nhà máy đầu tiên tại Mỹ vào ngày 25/10. Cơ sở này dự kiến được đặt gần thành phố Macon, bang Georgia, bắt đầu đi vào hoạt động trong những năm đầu thập niên 2030. Khi hoàn thành, nhà máy có khả năng sản xuất khoảng 200.000 xe SUV mỗi năm và tạo việc làm cho 4.500 lao động.

Audi đang xem xét mở rộng quy mô nhà máy lắp ráp ôtô đầu tiên tại Mỹ với khoản đầu tư bổ sung 3 tỷ USD, qua đó nâng tổng vốn đầu tư dự kiến lên 7 tỷ USD và tạo thêm 3.000 việc làm.

Theo Cơ quan Phát triển Mid-Georgia Gateway, Audi sẽ nhận được hàng trăm triệu USD ưu đãi thuế và các khoản hỗ trợ tài chính từ bang Georgia để xây dựng nhà máy lắp ráp trị giá 4 tỷ USD.

Tuy nhiên, thương hiệu đang cân nhắc triển khai giai đoạn đầu tư thứ hai với kinh phí bổ sung 3 tỷ USD. Nếu được thông qua, kế hoạch này sẽ giúp nhà máy mở rộng quy mô hoạt động và tuyển thêm khoảng 3.000 nhân viên vào năm 2033, nâng tổng số lao động lên 7.500 người.

Để thu hút khoản đầu tư của hãng xe Đức, chính quyền bang Georgia sẽ cung cấp khu đất rộng khoảng 607 hecta, đồng thời dành 458 triệu USD ưu đãi thuế. Ngoài ra, Audi sẽ nhận hơn 120 triệu USD tiền hỗ trợ.

Để thu hút khoản đầu tư của hãng xe Đức, chính quyền bang Georgia sẽ cung cấp khu đất rộng khoảng 607 hecta, đồng thời dành 458 triệu USD ưu đãi thuế. Ngoài ra, Audi sẽ nhận hơn 120 triệu USD tiền hỗ trợ cho các hạng mục cơ sở hạ tầng, cải thiện hệ thống đường sắt, xử lý các vấn đề môi trường tại khu đất và xây dựng nhà máy.

Một khoản hỗ trợ khác trị giá 430 triệu USD cũng được phân bổ cho các hạng mục liên quan đến nguồn nước, nâng cấp đường sá, hệ thống tiện ích, đào tạo và tuyển dụng lao động. Audi hiện chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên.

Audi sẽ được gì khi mở nhà máy tại Mỹ?

Khoản đầu tư của Audi được xem là một phần trong nỗ lực mở rộng hoạt động sản xuất tại Mỹ, đặc biệt khi chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Donald Trump đang tạo áp lực đáng kể lên các nhà sản xuất ôtô nước ngoài.

Các mức thuế do chính quyền ông Trump áp dụng đối với ôtô, thép, nhôm và linh kiện đã khiến Audi thiệt hại khoảng 1,4 tỷ USD trong năm ngoái, khi hãng chỉ có nhà máy lắp ráp tại châu Âu và Mexico.

Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cam kết xem xét các biện pháp giảm thuế nhập khẩu cho Audi nhằm hỗ trợ hãng xe triển khai kế hoạch xây dựng nhà máy tại Mỹ. Các quan chức Mỹ được cho là đã thông báo với lãnh đạo Audi về kế hoạch áp dụng cơ chế miễn giảm thuế trên diện rộng cho những nhà sản xuất ôtô có khoản đầu tư đáng kể vào hoạt động sản xuất trong nước.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, Audi đã đề nghị Mỹ giảm mức thuế 15% đang áp dụng đối với ôtô nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) xuống còn 7,5%. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Mỹ được cho là dự kiến chỉ chấp thuận mức thuế khoảng 10%.

Các quan chức Mỹ được cho là đã thông báo với lãnh đạo Audi về kế hoạch áp dụng cơ chế miễn giảm thuế trên diện rộng cho những nhà sản xuất ôtô có khoản đầu tư đáng kể vào hoạt động sản xuất trong nước.

Trước đó, các mức thuế do chính quyền Tổng thống Trump áp dụng đối với ôtô, thép, nhôm và linh kiện đã khiến Audi thiệt hại khoảng 1,2 tỷ euro (tương đương 1,4 tỷ USD) trong năm ngoái. Nguyên nhân là hãng hiện nhập khẩu toàn bộ xe phân phối tại thị trường Mỹ từ châu Âu hoặc Mexico, chưa có cơ sở sản xuất ôtô riêng tại quốc gia này.

Nếu kế hoạch mở rộng được triển khai, nhà máy tại Georgia không chỉ giúp Audi xây dựng năng lực sản xuất nội địa mà còn giảm sự phụ thuộc vào hoạt động nhập khẩu, qua đó hạn chế tác động từ các chính sách thuế quan của Mỹ trong dài hạn.