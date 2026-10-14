Audero: 10 năm tới, tôi muốn Indonesia đe dọa được các đội châu Âu

Emil Audero ăn mừng sau loạt luân lưu ở chung kết FIFA ASEAN Cup mà Indonesia thắng Thái Lan cách đây ít ngày. Ảnh: Minh Chiến.

Tuyên bố đầy tham vọng được cựu thủ môn Juventus đưa ra ngay sau khi anh hoàn thành mục tiêu đầu tiên cùng đội tuyển Indonesia, giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. "Trong vòng 10 năm tới, tôi muốn nhìn thấy một Indonesia có thể trở thành mối đe dọa đối với các đội tuyển quốc gia châu Âu", Audero khẳng định trong cuộc phỏng vấn độc quyền với nhà báo Gianluca Di Marzio.

Ở trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, thủ môn thuộc biên chế Rayo Vallecano sắm vai người hùng khi cản phá thành công quả luân lưu thứ tư của Thái Lan, góp phần giúp "Garuda" giành chiến thắng chung cuộc 4-2 (hòa 2-2 sau 120 phút).

Tự hào về danh hiệu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp, Audero bộc bạch: "Mục tiêu ban đầu của tôi là giành được một danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia, và chúng tôi đã làm được".

Tuy nhiên, đỉnh cao Đông Nam Á không phải đích đến cuối cùng của thủ môn này. Anh vạch rõ lộ trình sắp tới: "Mục tiêu tiếp theo là tiến xa nhất có thể tại Asian Cup. Nhưng giấc mơ lớn nhất của tôi là giành vé dự World Cup. Được thi đấu tại World Cup cùng đội tuyển Indonesia là một điều rất đặc biệt".

Dấu ấn lớn nhất của Audero là tại FIFA ASEAN Cup 2026, nơi anh trở thành người hùng trực tiếp mang về chiếc cúp vô địch lịch sử. Trong trận chung kết căng thẳng với Thái Lan hòa 2-2 sau 120 phút, anh tỏa sáng ở loạt sút luân lưu cân não với pha cản phá cú sút quyết định của Nattapong Sayriya. Chiến công này giúp Indonesia lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch khu vực Đông Nam Á và chính thức chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 35 năm.

Việc vươn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được Audero xem là bước đệm then chốt, tạo tiền đề để Indonesia từng bước thu hẹp khoảng cách và sẵn sàng thách thức các thế lực bóng đá hàng đầu châu Âu.

Highlights Indonesia 2-2 Thái Lan (luân lưu 4-2) Tối 5/10, Indonesia đánh bại Thái Lan 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa nhau 2-2 ở 120 phút thi đấu chính thức, qua đó lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.