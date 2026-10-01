Ấu trùng giun phổi chuột nguy hiểm thế nào?

Sốt kéo dài, tình trạng ngày càng nặng

Khoảng 2 ngày trước khi nhập Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, ông T. (68 tuổi) xuất hiện tình trạng mệt mỏi nhiều, ăn uống kém, sốt 38-38,5°C, kèm đại tiểu tiện không tự chủ.

Bệnh nhân T. thời điểm vào viện điều trị

Gia đình đưa người bệnh đến cơ sở y tế địa phương thăm khám và điều trị. Tuy nhiên, sau thời gian sử dụng thuốc, các triệu chứng không thuyên giảm mà tiếp tục diễn biến nặng hơn.

Tại bệnh viện, người bệnh trong tình trạng mệt mỏi, sốt, ý thức chậm. Người bệnh tỉnh nhưng phản ứng chậm, nói thều thào, nhiệt độ cơ thể khoảng 38°C, da niêm mạc kém hồng và ăn uống kém.

Đáng chú ý, người bệnh yếu cả hai tay và hai chân, lực vận động giảm rõ rệt. Khi thăm khám phổi, bác sĩ ghi nhận âm thanh bất thường tại vùng đáy phổi hai bên.

Bệnh nhân tiến triển tốt sau điều trị (ảnh Bệnh viện cung cấp)

Trước tình trạng sốt kèm thay đổi ý thức và yếu tứ chi, các bác sĩ Khoa Nội Thần kinh nhanh chóng tiến hành thăm khám chuyên sâu, đồng thời chỉ định các xét nghiệm và cận lâm sàng cần thiết để tìm nguyên nhân.

Phát hiện viêm màng não do ký sinh trùng

Kết quả xét nghiệm cho thấy số lượng bạch cầu ái toan tăng cao. Đây là một loại tế bào miễn dịch có thể tăng trong một số phản ứng của cơ thể, trong đó có nhiễm ký sinh trùng.

Kết hợp với các biểu hiện bất thường ở hệ thần kinh và kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ xác định người bệnh mắc viêm màng não tăng bạch cầu ái toan do ấu trùng giun phổi chuột (Angiostrongylus cantonensis).

Giun phổi chuột là một loại ký sinh trùng có khả năng gây bệnh ở người. Sau khi xâm nhập cơ thể, ấu trùng có thể di chuyển đến hệ thần kinh trung ương, gây phản ứng viêm và dẫn đến viêm màng não tăng bạch cầu ái toan.

Người bệnh có thể xuất hiện nhiều triệu chứng khác nhau như đau đầu, sốt, buồn nôn, rối loạn ý thức hoặc các biểu hiện thần kinh khác.

Theo các bác sĩ, những triệu chứng ban đầu của bệnh có thể không đặc hiệu, chẳng hạn mệt mỏi, sốt hoặc ăn uống kém. Tuy nhiên, khi ký sinh trùng ảnh hưởng đến hệ thần kinh, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng rõ rệt hơn như thay đổi ý thức, yếu tay chân hoặc rối loạn vận động.

Sau khi xác định nguyên nhân, người bệnh được điều trị theo mức độ tổn thương, đồng thời kiểm soát các triệu chứng và yếu tố nguy cơ đi kèm.

Phác đồ điều trị gồm chống viêm liều cao, sử dụng thuốc chống ký sinh trùng, kháng sinh, các biện pháp giảm áp lực nội sọ, chống phù não, kết hợp hỗ trợ dinh dưỡng và kiểm soát các yếu tố nguy cơ toàn thân.

Trong quá trình điều trị, các bác sĩ theo dõi sát tình trạng ý thức, sức cơ tứ chi, thân nhiệt, hô hấp, tuần hoàn và khả năng ăn uống của người bệnh. Đáp ứng điều trị và các dấu hiệu thần kinh cũng được đánh giá thường xuyên để kịp thời điều chỉnh phương án xử trí.

Sau quá trình điều trị và chăm sóc tích cực, tình trạng người bệnh dần cải thiện. Ý thức tỉnh táo hơn, sức cơ tứ chi được cải thiện, thân nhiệt ổn định, khả năng ăn uống tốt hơn và các biểu hiện thần kinh giảm dần. Người bệnh đáp ứng tốt với điều trị và được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Chủ động phòng nguy cơ nhiễm ký sinh trùng

Các bác sĩ khuyến cáo, sốt là triệu chứng thường gặp trong nhiều bệnh lý và không phải trường hợp nào cũng diễn biến nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi sốt đi kèm mệt mỏi nhiều, thay đổi ý thức, nói khó, yếu tay chân, rối loạn đại tiểu tiện hoặc các biểu hiện thần kinh bất thường, người bệnh cần được thăm khám sớm.

Đặc biệt, với những trường hợp đã điều trị nhưng không cải thiện, xuất hiện thêm triệu chứng mới hoặc diễn biến nặng hơn, gia đình không nên tiếp tục tự điều trị tại nhà.

Việc thăm khám, xét nghiệm và xác định đúng nguyên nhân có ý nghĩa quan trọng trong lựa chọn phương pháp điều trị, nhất là đối với những trường hợp có biểu hiện thần kinh không điển hình hoặc diễn biến kéo dài.

Để hạn chế nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực khuyến cáo người dân thực hiện ăn chín, uống sôi; rau xanh và thực phẩm sử dụng trực tiếp cần được rửa sạch trước khi ăn.

Trong quá trình chế biến, cần vệ sinh tay, dụng cụ và khu vực chế biến thực phẩm, hạn chế nguy cơ nhiễm chéo.

Bên cạnh đó, người dân không nên chủ quan với các triệu chứng bất thường kéo dài. Khi xuất hiện sốt kèm đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi nhiều, thay đổi ý thức, nói khó, yếu tay chân hoặc rối loạn vận động, đặc biệt khi các triệu chứng xuất hiện đồng thời hoặc tăng dần, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Trường hợp đã điều trị nhưng tình trạng không cải thiện hoặc xuất hiện thêm triệu chứng mới, người bệnh không nên tự ý sử dụng thuốc. Thăm khám và chẩn đoán đúng nguyên nhân sẽ giúp bác sĩ lựa chọn hướng điều trị phù hợp, qua đó hạn chế nguy cơ biến chứng.