AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ 'điểm nóng' Libya

Binh sĩ gác tại thành phố Zawiya, Libya ngày 5/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, tham dự lễ khai trương ngày 2/10 có quyền Bộ trưởng Ngoại giao Libya El-Taher Salem El-Baour và Chủ tịch Ủy ban AU Mahmoud Ali Youssouf. Văn phòng liên lạc mới sẽ đóng vai trò đầu mối trao đổi trực tiếp, hỗ trợ phối hợp các chương trình, sáng kiến hòa bình giữa AU và các cơ quan chức năng Libya.

Trước đó, hai bên đã hội đàm về tăng cường hợp tác đa phương và công tác chuẩn bị cho hai sự kiện ngoại giao lớn tại Tripoli: Cuộc họp Nhóm 10 nước châu Phi (C10) về cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) và Hội nghị thượng đỉnh châu Phi – Thổ Nhĩ Kỳ lần thứ 4, dự kiến diễn ra tại thủ đô Libya đầu tháng 12 tới. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết tiếp tục tham vấn và phối hợp nhằm củng cố quan hệ đối tác Libya-AU, đồng thời thúc đẩy lợi ích của châu Phi và tăng cường vai trò, tiếng nói của châu lục trên trường quốc tế.

Văn phòng liên lạc của AU tại Tripoli sẽ tạo khuôn khổ thể chế cho việc trao đổi trực tiếp với Ủy ban AU, hỗ trợ theo dõi các vấn đề chung và phối hợp các chương trình, sáng kiến giữa các cơ quan của Libya và các cơ quan thuộc AU.

Động thái của AU diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao quốc tế đang tăng tốc nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài 15 năm tại Libya — quốc gia hiện vẫn bị chia rẽ giữa hai chính quyền đối địch ở miền Tây và miền Đông. Cùng ngày tại Moskva, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Alimov đã thảo luận với Đặc phái viên LHQ Hanna Tetteh, tái khẳng định sự ủng hộ đối với một Libya thống nhất, ổn định dưới sự bảo trợ của LHQ.