Theo báo cáo của Đảng ủy phường Âu Lâu, hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn cơ bản ổn định. Các ngành nghề như xây dựng, mộc dân dụng, may mặc, chế biến gỗ ván bóc và chế biến chè khô tiếp tục duy trì hoạt động.

Toàn cảnh phường Âu Lâu.

Trong 10 tháng đầu năm, phường đã thành lập mới 51/55 doanh nghiệp, đạt 92,7% kế hoạch; thành lập 3/3 hợp tác xã và 5/5 tổ hợp tác, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Riêng trong tháng 10, địa phương cấp mới 41 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; cập nhật, điều chỉnh thông tin 17 trường hợp và chấm dứt hoạt động 15 hộ kinh doanh.

Trong 10 tháng, phường Âu Lâu giải quyết việc làm cho 499 lao động, đạt 103,7% kế hoạch.

Cùng với phát triển các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh, công tác giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng đạt kết quả tích cực. Trong 10 tháng, toàn phường giải quyết việc làm cho 499/481 lao động, đạt 103,7% kế hoạch. Đáng chú ý, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp đạt 97/79 người, bằng 122,8% kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 83,6%; trong đó lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 62,5%.

Âu Lâu chú trọng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Để tạo thêm không gian phát triển sản xuất, phường Âu Lâu đã hoàn thành hồ sơ đề nghị thành lập Cụm công nghiệp Âu Lâu, trình UBND tỉnh và Sở Công Thương thẩm định, phê duyệt. Đây được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, phát triển công nghiệp và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Việc mở rộng các khu, cụm công nghiệp giúp phường Âu Lâu tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Thời gian tới, phường tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững; đồng thời đẩy nhanh các điều kiện để phát triển cụm công nghiệp, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế năm 2026.