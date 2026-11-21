Các hộ dân nhận tiền trong đợt này thuộc các tổ dân phố 2, 3 và 5, phường Âu Lâu. Việc chi trả được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, theo phương án đã được phê duyệt.

Người dân làm thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Sau khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, các hộ dân thực hiện bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Việc bàn giao góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để chủ đầu tư tiếp tục xây dựng hạ tầng khu công nghiệp.

Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ được thực hiện công khai, dân chủ, dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Yên, giai đoạn I, có tổng diện tích hơn 254 ha, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 20/11/2024. Công ty Đầu tư hạ tầng và Đô thị Viglacera là chủ đầu tư dự án.

Để thực hiện dự án, phường Âu Lâu phải thu hồi đất của 425 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai tại 2 khu vực. Đến nay, khu vực phía tây đã giải phóng mặt bằng khoảng 109 ha, đạt 99% kế hoạch.

Tại khu vực phía đông, địa phương đã thu hồi hơn 145 ha đất của 260 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Công tác thống kê, kiểm đếm đã hoàn thành đối với toàn bộ 260 trường hợp. Phương án bồi thường đã được công khai đối với 103 hộ và phê duyệt đối với 38 hộ. Đến nay, 27 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 31 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Trấn Yên có diện tích hơn 254 ha; khu vực phía tây đã giải phóng mặt bằng khoảng 109 ha.

Việc người dân đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các hộ dân và đẩy nhanh tiến độ dự án. Mặt bằng được bàn giao sẽ tạo điều kiện để chủ đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, từng bước hoàn thiện khu công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.