Mới đây, Âu Dương Chấn Hoa trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hoa ngữ sau cuộc trò chuyện với nhà báo kỳ cựu Uông Mạn Linh. Ngôi sao đình đám của đài TVB lần đầu trải lòng về cuộc hôn nhân kéo dài ba thập kỷ, những lời đồn ăn bám vợ giàu và đặc biệt là kế hoạch cùng bà xã chuyển vào viện dưỡng lão khi tuổi cao.

Ở tuổi 66, Âu Dương Chấn Hoa vẫn là gương mặt được nhiều thế hệ khán giả yêu mến. Nam diễn viên từng được mệnh danh là ông hoàng rating TVB, ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm kinh điển như Hồ Sơ Công Lý, Lực Lượng Phản Ứng, Bức Màn Bí Mật và Bằng Chứng Thép. Tuy nhiên, trái ngược với sự nghiệp lẫy lừng, đời tư của ông từng chịu không ít điều tiếng.

Cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm của Âu Dương Chấn Hoa và người vợ xuất thân từ gia tộc giàu có từng vướng nhiều lời đồn đoán.

Năm 1996, Âu Dương Chấn Hoa bí mật kết hôn với Phó Khiết Nhàn tại Canada. Bà là cháu gái của Phó Lão Dung, một trong những ông trùm kinh doanh sòng bạc nổi tiếng một thời tại Macau. Gia tộc nhà vợ được cho là sở hữu khối tài sản hơn 10 tỷ HKD, tương đương hàng chục nghìn tỷ đồng.

Chính xuất thân danh giá của Phó Khiết Nhàn khiến Âu Dương Chấn Hoa liên tục bị gắn mác ăn bám, sống dựa vào tài sản gia đình vợ. Suốt gần 30 năm, những lời bàn tán này vẫn đeo bám nam diễn viên bất chấp thành công của ông trên màn ảnh.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Âu Dương Chấn Hoa thẳng thắn phủ nhận. Tài tử khẳng định bản thân luôn làm việc chăm chỉ để trang trải cuộc sống, từ mua nhà, trả góp bất động sản đến chi phí sinh hoạt và xe cộ. Ông nhấn mạnh chưa từng tiêu một đồng nào của bà xã.

Ở tuổi 66, Âu Dương Chấn Hoa vẫn là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả yêu thích phim TVB.

Đáng chú ý, dù kết hôn với người phụ nữ xuất thân từ gia tộc giàu có, Âu Dương Chấn Hoa vẫn duy trì lối sống tiết kiệm. Nam diễn viên không chạy theo hàng hiệu, không thích phô trương tiền bạc, thậm chí tự cắt tóc tại nhà để giảm chi phí. Với ông, sự đủ đầy không nằm ở những món đồ xa xỉ mà ở khả năng tự chủ cuộc sống.

Bên cạnh câu chuyện tài chính, quyết định không sinh con của vợ chồng Âu Dương Chấn Hoa cũng khiến công chúng tò mò suốt nhiều năm. Nam diễn viên tiết lộ cả hai đã thống nhất lựa chọn cuộc sống không con ngay từ khi kết hôn.

Theo Âu Dương Chấn Hoa, thời điểm lập gia đình, ông đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn cảm thấy bản thân chưa đủ trưởng thành để làm cha. Sau nhiều năm miệt mài đóng phim, từ những vai quần chúng đến khi trở thành ngôi sao truyền hình, ông chỉ vừa có cơ hội tận hưởng cuộc sống thoải mái hơn.

Vợ chồng Âu Dương Chấn Hoa quyết định không sinh con từ khi kết hôn và duy trì lựa chọn này suốt ba thập kỷ.

Nam diễn viên nhận thức rằng sinh con không đơn giản là đưa một đứa trẻ đến với thế giới mà còn kéo theo trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục suốt nhiều năm. Cả ông và vợ đều không tự tin vào khả năng chăm sóc trẻ nhỏ, cũng không muốn giao toàn bộ trách nhiệm cho người giúp việc. May mắn, hai bên gia đình đều tôn trọng quyết định này.

Khi được hỏi ai sẽ chăm sóc hai vợ chồng lúc về già, Âu Dương Chấn Hoa bất ngờ tiết lộ cả hai đã tính đến chuyện cùng chuyển vào viện dưỡng lão. Theo tài tử, nhiều cơ sở dưỡng lão hiện nay có điều kiện tiện nghi, dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp và không nhất thiết chỉ dành cho những người mất khả năng đi lại.

Quan điểm này càng đáng chú ý khi Âu Dương Chấn Hoa từng trải qua những biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Năm 2007, ông mắc bệnh zona thần kinh gần vùng mắt, từng đối diện nguy cơ ảnh hưởng thị lực. Đến năm 2013, nam diễn viên phải nhập viện cấp cứu vì viêm phổi cấp, trải qua khoảng thời gian nguy kịch và điều trị tại khoa hồi sức tích cực.

Phó Khiết Nhàn luôn đồng hành, chăm sóc Âu Dương Chấn Hoa trong những giai đoạn khó khăn về sức khỏe.

Trong những ngày cận kề ranh giới sinh tử, Phó Khiết Nhàn luôn túc trực chăm sóc chồng. Biến cố khiến Âu Dương Chấn Hoa thay đổi quan niệm về tiền bạc, sức khỏe và những giá trị quan trọng của cuộc đời.

Dù đã bước sang tuổi 66 và ngoại hình gần đây có phần gầy đi, Âu Dương Chấn Hoa vẫn chưa từ bỏ đam mê diễn xuất. Nam tài tử tiếp tục tham gia dự án Thú Hoang, đánh dấu cơ hội tái hợp với Cổ Thiên Lạc sau nhiều năm.

Sau nhiều thăng trầm, Âu Dương Chấn Hoa vẫn duy trì niềm đam mê diễn xuất và mong muốn tận hưởng tuổi già bình yên bên vợ.

Sau ba thập kỷ hôn nhân, Âu Dương Chấn Hoa và Phó Khiết Nhàn vẫn đồng hành mà không có con chung. Với ngôi sao Bằng Chứng Thép, tuổi già không nhất thiết phải trông cậy vào con cháu. Điều ông mong muốn là được sống bình yên, chăm sóc sức khỏe và tiếp tục ở bên người phụ nữ đã cùng mình vượt qua những thăng trầm suốt 30 năm.