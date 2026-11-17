Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Uông Mạn Linh được Sing Tao đăng tải ngày 16/11, Âu Dương Chấn Hoa nhắc lại những năm tháng làm việc với cường độ cao tại TVB. Nam diễn viên cho biết từng trải qua hai biến cố sức khỏe đáng nhớ vào năm 2007 và 2013. Đặc biệt, lần nhập viện cách đây 13 năm nghiêm trọng đến mức ông phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, còn bà xã Phó Khiết Nhàn gần như chết lặng khi chứng kiến chồng nằm trên giường bệnh.

Năm 2007, Âu Dương Chấn Hoa được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Emmy Quốc tế nhờ vai diễn trong Sòng Bạc Phong Vân. Đây cũng là thời điểm ông bận rộn với lịch quay Bằng Chứng Thép 2. Giữa guồng công việc dày đặc, nam diễn viên mắc bệnh zona, những tổn thương xuất hiện ở vùng mũi và lan đến gần mắt. Khuôn mặt sưng tấy, đau nhức khiến ông gặp khó khăn ngay cả trong việc ăn uống. Theo lời kể của tài tử TVB, có thời điểm suốt 48 giờ ông gần như không thể ăn hết một bát cháo.

Âu Dương Chấn Hoa thời đóng Bằng Chứng Thép 2.

Năm 2013, ông mắc viêm phổi cấp và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nam diễn viên rơi vào trạng thái hôn mê hơn 10 tiếng, tình trạng nguy kịch khiến gia đình phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Nhắc lại khoảng thời gian này, ông cho biết bà xã Phó Khiết Nhàn gần như không còn phản ứng khi chứng kiến các nhân viên y tế liên tục ra vào phòng cấp cứu. Bà chỉ lặng người nhìn những thiết bị được đưa đến để hỗ trợ điều trị cho chồng.

May mắn vượt qua biến cố, Âu Dương Chấn Hoa luôn dành sự biết ơn cho đội ngũ y bác sĩ đã cứu chữa mình. Những trải nghiệm ấy cũng khiến nam diễn viên nhìn nhận khác về sức khỏe và nhịp độ làm việc. Từng là một trong những gương mặt xuất hiện dày đặc trên màn ảnh TVB, ông hiện không còn duy trì lịch trình đóng phim liên tục như thời kỳ đỉnh cao, thay vào đó dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân.

Ở tuổi 66, Âu Dương Chấn Hoa vẫn là cái tên quen thuộc với khán giả yêu phim Hong Kong qua loạt tác phẩm như Hồ Sơ Công Lý, Lực Lượng Phản Ứng và Bằng Chứng Thép. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, nam diễn viên còn chia sẻ kế hoạch cùng bà xã vào viện dưỡng lão khi về già. Cả hai đã thống nhất không sinh con từ những năm đầu hôn nhân và không xem việc có con là điều kiện để được chăm sóc lúc tuổi xế chiều. Sau nhiều năm gắn bó với phim trường và từng trải qua biến cố sinh tử, Âu Dương Chấn Hoa hiện tại dành sự quan tâm nhiều hơn cho sức khỏe và cuộc sống bên người thân.