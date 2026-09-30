Ẩu đả giữa hai phi công, máy bay hạ cánh khẩn xuống Arab Saudi

Reuters dẫn lời một quan chức Israel cho biết, chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai khởi hành từ Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), tới Tel Aviv đã phải chuyển hướng tới thành phố Tabuk ở phía Tây Bắc Arab Saudi sau một sự cố nghiêm trọng trên không.

Theo quan chức này, hai phi công trên chuyến bay đã ẩu đả trong buồng lái, sau đó máy bay phát các tín hiệu khẩn cấp. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc cũng như liệu các tín hiệu này có được kích hoạt chủ ý hay không.

Theo Flightradar24, chiếc Boeing 737 đột ngột giảm gần 14.000 feet, tương đương hơn 4.200 m, trong chưa đầy 30 giây trước khi phát tín hiệu khẩn cấp.

Sân bay Tabuk thông tin đã nhận được yêu cầu hạ cánh khẩn từ máy bay Flydubai lúc 8h44 sáng 30/9 (giờ địa phương) và ngay lập tức kích hoạt tình trạng khẩn cấp để tiếp nhận phi cơ.

Máy bay sau đó hạ cánh an toàn. Cơ quan chức năng sân bay xác nhận cơ trưởng và cơ phó đều bị thương và được chuyển tới bệnh viện để điều trị. Toàn bộ hành khách trên máy bay đều an toàn.

Dữ liệu từ trang theo dõi hàng không Flightradar24 cho thấy máy bay có diễn biến bất thường khi đang bay qua khu vực. Chiếc Boeing 737 đột ngột giảm gần 14.000 feet, tương đương hơn 4.200 m, trong chưa đầy 30 giây trước khi phát tín hiệu khẩn cấp.

Máy bay ban đầu phát mã 7700 - tín hiệu thông báo tình trạng khẩn cấp chung, sau đó chuyển sang mã 7500, được sử dụng để cảnh báo khả năng có hành vi can thiệp bất hợp pháp đối với máy bay. Vài phút sau, mã phát đáp lại được chuyển về 7700.

Một máy bay của hãng FlyDubai. Ảnh: Wikimedia Commons

Diễn biến bất thường khiến Israel lập tức triển khai các biện pháp ứng phó an ninh. Quân đội Israel cho biết Tổng tham mưu trưởng Eyal Zamir đã tổ chức đánh giá tình hình với Tư lệnh Không quân cùng các quan chức cấp cao khác. Truyền thông Israel đưa tin các máy bay chiến đấu cũng được điều động trong bối cảnh ban đầu xuất hiện lo ngại về khả năng máy bay bị không tặc.

Tuy nhiên, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Israel Doron Spielman sau đó nói với Reuters rằng sự việc không được cho là một vụ không tặc, đồng thời mô tả đây là một “sự cố”. Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo tình hình đã được kiểm soát và các biện pháp đang được triển khai để đưa những hành khách Israel về nước.

Một số lời kể từ hành khách cho thấy vụ việc trong buồng lái có thể đã diễn biến nghiêm trọng. Yasmin Abu Kasis, mẹ của một hành khách trên chuyến bay, nói với Reuters rằng con gái bà nghe thấy tiếng la hét và kể lại việc một người đàn ông cầm dao khiến một phi công ngã xuống sàn, trong khi có nhiều máu tại hiện trường.

Một số hãng truyền thông Israel dẫn lời các quan chức nước này cho rằng nhà chức trách đang xem xét khả năng vụ việc có liên quan tới một hành động có chủ ý, nhằm chiếm quyền kiểm soát máy bay. Tuy nhiên, đánh giá này chưa được Flydubai hoặc nhà chức trách Arab Saudi xác nhận.